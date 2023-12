Só neste ano, segundo a prefeitura, foram mil cirurgias realizadas na unidade móvel estacionada no estádio municipal - Divulgação/PMAR

Só neste ano, segundo a prefeitura, foram mil cirurgias realizadas na unidade móvel estacionada no estádio municipalDivulgação/PMAR

Publicado 06/12/2023 10:45

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis vai alcançar a marca de mais de 5.000 cirurgias gratuitas oferecidas para à população, nessas quatro edições do programa. Somente em 2023, foram mais de 1.000 operações realizadas no mutirão. Todos os processos cirúrgicos do projeto são feitos em uma carreta adaptada, localizada no ginásio do Estádio Municipal, cumprindo todos os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária.

- Todos os pacientes de nossos mutirões são atendidos da melhor maneira possível, com um atendimento humanizado e de qualidade. Com as mais de 5.000 cirurgias realizadas desde o início do projeto, estamos entregando uma visão de qualidade e, consequentemente, melhorias na vida dos moradores de Angra – comentou Andrele Ramos, Superintendente de Atenção ao Paciente - Hospital Municipal da Japuíba.

Assim como em outros mutirões, o projeto atendeu centenas de pessoas de diversas partes do município. Uma delas foi Paulo Roberto Menezes de Souza, de 67 anos, morador da Japuíba. Nesta quarta-feira, ele aguardava ansiosamente para a realização da cirurgia do segundo olho. O primeiro já havia sido operado em outro mutirão da Prefeitura. .

- Estou esperando com felicidade para operar a segunda vista, pois a primeira foi um sucesso. A expectativa é 10 para essa cirurgia, todo o atendimento é ótimo– afirmou o morador.

José Carlos Borges, de 59 anos, e morador da Monsuaba, também demonstrou sua felicidade com o retorno ao seu trabalho como motorista.

- Eu não estava enxergando muito bem e isso vinha prejudicando a minha profissão. Após operar o primeiro olho, já foi possível perceber que a cirurgia havia sido um sucesso– comentou o morador.

Os pacientes atendidos no mutirão passaram pelo médico clínico do Posto de Saúde, que referenciaram o mesmo para o setor de oftalmologia, onde o paciente é agendado pela regulação do município. Após a constatação de necessidade da cirurgia de catarata, o paciente de primeira vista entrega sua referência na Unidade de Saúde do seu bairro, e aguarda ser chamado. Após realizar a primeira vista, o Hospital Municipal da Japuíba entra em contato para a realização da segunda vista. O mutirão de catarata é realizado pela Secretaria de Saúde e pelo Hospital Municipal da Japuíba.