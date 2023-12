Bete Brito acompanhando de perto a alegria e emoção das crianças no carrossel - Divulgação/PMAR

Bete Brito acompanhando de perto a alegria e emoção das crianças no carrosselDivulgação/PMAR

Publicado 02/12/2023 21:50

Angra dos Reis - Moradores de Angra dos Reis, na costa verde, receberam mais uma atração de Natal, a inauguração do carrossel natalino, da Praça Amaral Peixoto, mais conhecida como Praça do Porto, no Centro da cidade. As crianças foram as grandes protagonistas da noite. Com olhares curiosos e sorrisos radiantes, elas formaram filas e estavam ansiosas para suas primeiras voltas no carrossel.



- Meu filho ficou muito feliz quando passamos por aqui e ele viu o carrossel. Antes da inauguração já estava ansioso para que eu o trouxesse. Hoje estamos aqui e ele está se divertindo bastante – comentou a mãe do Miguel (4), Cíntia Maria.



Localizado na Praça Amaral Peixoto, o carrossel todo iluminado e decorado anuncia a chegada da data mais esperada pela criançada, e adultos, que vivem cada ano a magia do Natal . A praça tem atraindo famílias e turistas, envolvidos no Espírito natalino.

- Este carrossel é mais do que uma atração, é um símbolo do espírito natalino que queremos cultivar em nossa cidade. Queremos que Angra dos Reis seja um lugar onde as famílias se reúnem para celebrar o amor, a esperança e a solidariedade - afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.



O Carrossel Natalino estará aberto ao público diariamente, das 18h às 22h, até o dia 6 de janeiro, e as crianças podem dar quantas voltas quiserem de forma gratuita no brinquedo.



- O carrossel foi pensado e planejado com muito carinho para ser um atrativo a mais na programação de Natal desse ano em Angra. É um divertimento lindo que as crianças angrenses e os turistas vão aproveitar e criar lindas memórias do Natal mágico que acontece na nossa cidade. Todos os anos buscamos novidades e essa sem dúvidas veio para encantar a todos – comemorou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth brito, responsável pelo planejamento de inovação natalina.