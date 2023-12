Bairro Belém teve ruas alagadas e casas invadidas pela enxurrada - Divulgação/Defesa Civil

Publicado 08/12/2023 11:31

Angra dos Reis - Um temporal que caiu na madrugada desta sexta-feira(8), por volta das 2h , com acumulado de 154mm, em duas horas, em Angra dos Reis, na costa verde, deixou ruas alagadas, provocou deslizamentos de terra e carros ilhados. Segundo a Defesa Civil Municipal, não houve desabrigado e nem desalojados e ninguém ficou ferido.

Várias mensagens alertando para o temporal com grande volume de chuva já estavam sendo emitidos por SMS, desde o início da tarde de ontem(7), com a chegada desta frente fria trazendo instabilidade, depois de um dia de muito calor na região.

Segundo a Defesa Civil os bairros com pontos de alagamento foram Pontal, Centro da cidade no Cruzeiro, Japuíba, Praia da Ribeira e Morro do Perez. Em todas as localidades, a água já escoou.

Ainda de acordo com o órgão, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra no bairro Sapinhatuba I. Foram registrados também quedas de barreiras nos morros da Carioca, Carmo e Santo Antônio, no (centro), locais com solo já fragilizados que sempre quando há ocorrência de volume maior tem problemas de deslizamentos. Ninguém ficou ferido.



O temporal também derrubou uma árvore no Morro do Abel e muros nos bairros Sapinhatuba III e Morro da Carioca. Nessas localidades atingidas algumas casas localizadas na parte baixa foram invadidas pela água. A Defesa Civil alerta à população, em caso de emergência , pode entrar em contato com 199. Outro telefone que pode ser acionado 193, Corpo de Bombeiros. Além disso, o órgão disponibiliza o cadastro pelo SMS 40199 para alertas de situações de risco.

O órgão reforça que os avisos meteorológicos não devem ser subestimados e que a população se oriente apenas por meios oficiais, evitando que notícias falsas sejam espalhadas pelas redes sociais e gerem pânico. Lembrando que o alerta de previsão de chuva forte a noite continua nesta sexta e sábado. Hoje, temperatura fica entre 25º e 33º, sol entre nuvens e volume de chuva 70mm, bem menor do que o registrado na madrugada. ( fonte Climatempo).