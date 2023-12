Bracuí destruído pela chuva. Famílias recomeçam com a corrente de solidariedade de um povo movido pelo amor ao próximo - Divulgação/PMAR

Publicado 11/12/2023 13:01 | Atualizado 12/12/2023 00:25

Angra dos Reis - "Um povo que faz doações e se doa ao próximo" - disse dona Maria do Rosário (75), que preferiu não ser fotografada, com uma sacola de roupas, na mão para doar às vítimas da enchente. A idosa é uma entre as centenas de voluntários dispostos a ajudar às famílias que perderam tudo no temporal que atingiu Angra dos Reis/RJ, nesse sábado(9).

Procure um ponto de doação pelo município e faça a sua parte, ajude a recomeçar Angra Divulgação/PMAR

Empresas como Eletronuclear, prefeitura e templos religiosos, estão recebendo donativos e encaminhando ao depósito da prefeitura no bairro Balneário, de onde são levados as escolas municipais que servem de abrigos e atendem as 397 famílias desabrigadas. " É muito bom ajudar ao próximo, fazendo uma comida, um lanche, carregando e separando os alimentos doados, para serem distribuídos" - disse a universitária Gabrielle (23), uma das voluntárias em amenizar o sofrimento de centenas de famílias que perderam tudo na enxurrada. Confira os pontos de doações.

Posto de arrecadação às vítimas da enchente, no bairro Balneário Divulgação/PMAR

Doações:

A Prefeitura de Angra disponibilizou dois locais para o recebimento de doações: Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, no Balneário, das 9h às 17h, e o CRAS Frade, na Rua Silva Travassos, 288. Os itens mais necessários são: água, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis. Neste momento, a não é necessária a doação de roupas.

A Defesa Civil disponibiliza os telefones 199 e (24) 3365-4588 para mais informações.

Eletronuclear

Diariamente das 8h às 17h



Hospedagem 1 – avenida A, Vila Residencial de Praia Brava



Observatório Nuclear – rodovia Rio-Santos, km 522



Cineteatro Praia Brava – rua 8, Vila Residencial de Praia Brava



A partir de segunda-feira (11)

Assessoria de Responsabilidade Socioambiental – Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – rodovia Rio-Santos, Itaorna, sala B02



Escritório da Superintendência de Comunicação Institucional – Rua Bahia, 36 – Vila Residencial de Mambucaba (a partir de segunda-feira (11)



Ponto de arrecadação, no Rio de Janeiro

Diariamente das 9h às 17h (a partir de segunda-feira (11)



Assessoria de Responsabilidade Socioambiental – Rua da Candelária, 65, 17 andar – Centro – Rio de Janeiro



Os templos religiosos em todos os bairros também estão recebendo doações, basta procurar os pastores e padres, ou a secretaria das igrejas responsáveis pelo recolhimento dos donativos e se informar.

O prefeito Fernando Jordão em entrevista afirmou que o governador do estado, Cláudio Castro estará disponibilizando o cartão Recomeçar para as famílias do Bracuí que perderam tudo na enchente. O benefício dá acesso a compra de móveis, pequenas reformas de casas e, que não vai medir esforços para ajudar ao município a reconstruir a área afetada. Lembrando que essa tragédia ocorreu dois dias depois que o governo assinou com o município a construção de 128 unidades habitacionais no bairro Monsuaba atingido com o temporal de abril do ano passado, onde onze pessoas morreram soterradas.

Energia elétrica

A Enel Distribuição Rio informou que equipes estão trabalhando em Angra dos Reis desde a noite de sexta-feira (8) após as fortes chuvas que atingiram a região, impactando o fornecimento de energia para alguns clientes.



A empresa reforçou o número de técnicos próprios em campo e está atuando num esforço conjunto com as autoridades municipais, como a Defesa Civil, para restabelecer os sistemas interrompidos com o temporal do último final de semana, como interdições causadas por quedas de árvores e alagamentos.



No momento, o volume de ocorrências corresponde a 1% dos consumidores atendidos pela Enel no município e a empresa segue atuando no atendimento destes casos isolados, principalmente em Bracuí, Parque Mambucaba e Ariró.