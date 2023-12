Apreensão no Morro do Carmo, centro de Angra, em poder de um menor de 17 anos - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 11/12/2023 18:40

Angra dos Reis - Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 33º BPM (Angra dos Reis), apreenderam na noite deste sábado (09), na Rua Salomão Rezek, no Morro do Carmo, em Angra dos Reis, um farto material entorpecente que seriam comercializados na região. Um menor (17) também foi apreendido.



De posse de informações fornecidas pelo Disque Denúncia (0300-253-1177) sobre um local de venda de drogas, policiais do 33º batalhão, (Angra) com apoio de um blindado, foram verificar a informação, no Morro do Carmo. Ao avistarem vários elementos a PM fechou o cerco e com a presença dos policiais, os suspeitos fugiram, deixando para trás as drogas e um menor de idade.



A.S.O, de 17 anos, foi apreendido em um quintal e com ele foi encontrado uma sacola com entorpecentes: 50 pedras de crack – (15g), 125 tiras de maconha - (125 g), 250 pinos de cocaína – (250 g), 10 lança perfume – (500m)l, 13 loló – (1300ml), 01 rádio transmissor e 02 aparelhos celular.



Diante dos fatos, o menor de idade e o material apreendidos foram levados para a sede da 166ª DP (Angra). O menor permanecesse apreendido por fato Análogo ao Crime de Tráfico de Drogas, conforme artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006.



O Disque Denúncia pede "Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor ligar pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.