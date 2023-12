Equipes da prefeitura trabalham para limpar os estragos causados pela chuva - Divulgação/PMAR

Publicado 11/12/2023 16:33

Angra dos Reis - Devido as intensas chuvas ocorridas que provocou alagamentos, mortes e centenas de famílias desabrigadas, na madrugada do último sábado (9), especialmente na região do Bracuí, a prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, adiou duas agendas do Natal Amigo Itinerante. Desde ontem, que equipes em uma força tarefa estão empenhadas a limpar o rastro de lama deixado pelo temporal.

A ação estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (11), no CRAS Bracuí, e na terça-feira (12), na Praça Juca Mariano, no Frade. A Secretaria informa que uma nova data será comunicada para a realização da atividade nesses bairros.

Assim como o Natal Amigo Itinerante, a Audiência Pública sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), que aconteceria nesta segunda-feira (11), na Câmara Municipal, também foi adiada. A Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Primeira Infância informará nos próximos dias uma nova data para a realização da audiência.