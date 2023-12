O km 570 , na altura do bairro Bracuí onde houve queda de uma árvore na madrugada de hoje(9) está liberado para o trânsito - Divulgação/reprodução rede social

O km 570 , na altura do bairro Bracuí onde houve queda de uma árvore na madrugada de hoje(9) está liberado para o trânsitoDivulgação/reprodução rede social

Publicado 09/12/2023 14:08 | Atualizado 09/12/2023 14:16

Angra dos Reis - Segundo informações da CCR RioSP, a queda de uma árvore interditou o trânsito na rodovia Rio-Santos na altura do km 570, por volta das (4h49) da manhã deste sábado(9). Equipes da concessionária, com apoio do Corpo de Bombeiros, atuaram no local. O tráfego foi liberado às (5h40), quase uma hora após o ocorrido. Ainda de acordo com a CCR, no momento, não há nenhum ponto de interdição nos 270km da rodovia Rio-Santos.

CCR alerta aos motoristas



Em caso de pista molhada, siga as orientações abaixo:



Mantenha a distância ao dirigir na chuva, com espaço considerável em relação ao veículo da frente.



Acione a luz baixa. Ela ajuda a reduzir o ofuscamento dos veículos que trafegam no sentido oposto.



Trafegue com velocidade reduzida. Respeitando o limite de velocidade da via.



Evite mudar de faixa desnecessariamente. No entanto, se houver necessidade, sinalize com antecedência.



Fique atento à sinalização de solo e utilize as faixas e tachas refletivas como guias em caso de chuva forte.



Evite parar no acostamento. Procure por um posto de serviço.