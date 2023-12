Time da escolinha, Lobinhos da Vila , contabiliza a melhor campanha em 2023, conquista de muitas medalhas e troféus - Divulgação/ Lobinhos

Publicado 13/12/2023 22:45

Angra dos Reis - A participação dos garotos da escolinha Lobinhos da Vila, em torneios, marcou a temporada de 2023, pelo ótimo desempenho em campo e nas quadras, em toda região da Costa Verde, como em todo o Estado do Rio e fora dele.

Nos campeonatos recentes, como este no começo de dezembro, a escolinha Lobinhos da Vila conquistou no domingo, (10) a Copa Kids de Caraguatatuba, São Paulo, na categoria Sub-11 e ainda teve como destaques o goleiro menos vazado, Samuel Andrade, e o artilheiro Kauay.

Artilheiro Kauay destaque em 2023 Divulgação/Lobinhos

No torneio no litoral paulista, os Lobinhos levantaram a taça após quatro jogos e a vitória diante de 2 a 0 sobre o Bola 10 Academy. E na segunda-feira,(11), a equipe Sub-13 foi vice-campeã na Série Prata Fut9, no Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Goleiro menos vazado nesta temporada, Samuel Andrade, Divulgação/Lobinhos

O calendário de competições ainda teve como destaques o título da Final Prata da 2ª Copa Sul Fluminense de Futsal de Base, que teve a grande final disputada na Arena UNIFAA, no Centro Universitário de Valença e a vitória por 7 a 0 diante do Futsal Social de Paraíba do Sul, com gols de Kauay, artilheiro do time com 6 gols na partida, e um gol de Davy Lucas.

No mês de junho, a garotada Sub-11 levantou a taça do Rio Cup Fut 7, etapa Barra do Piraí, nas instalações do Central Sport Clube, na região Sul do Estado, e além do título, os Lobinhos da Vila tiveram também a premiação do artilheiro do campeonato, Kauay, com 16 gols na competição. Destaque também no mesmo torneio em Barra do Piraí, para o time Sub-8, com os garotos conquistando o vice-campeonato.

Em setembro, duas categorias se destacaram no General's Cup, competição de base, que aconteceu em Vassouras. O Sub-11 foi campeão e o Sub-7 foi vice-campeão. E em outubro, a garotada Sub-9 foi vice-campeã da fase final da Copa Dente de Leite de Futsal, após ganhar a etapa em Angra dos Reis, disputando entre as mais de 23 escolinhas do sul do estado.