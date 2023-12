PM fecha bingo clandestino no bairro Areal - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 16/12/2023 11:28

Angra dos Reis – Uma informação do Disque Denúncia (0300-253-1177) levaram os policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), Angra, a interditarem um bingo clandestino em pleno funcionamento. A ação foi na quinta-feira (14), na Rua União, no bairro Areal, em Angra dos Reis, na costa verde.

Máquinas apreendidas pela PM, dono do bingo clandestino foi autuado no crime de contravenção e liberado Divulgação/Disque Denúncia

De posse de informações sobre uma loja com porta meia aberta, onde estaria acontecendo a pratica do jogo do bicho e jogos de azar, os policiais foram até o local e conseguiram interditar o bingo clandestino. No local foram apreendidas: 02 máquinas de caça-níquel, 02 máquinas de jogo do bicho, R$ 25 reais em espécie, 01 caderno de anotações e canhotos de apontamento do jogo do bicho. Diante dos fatos, o responsável pelo local e material apreendido, foram levados para a sede da 166ª DP (Angra dos Reis). O dono do estabelecimento foi atuado no Artigo 50 (Lei das Contravenções Penais) e depois foi liberado. Essa não foi a primeira ação dos agentes, contra esta prática, recentemente a PM fechou um bingo no centro da cidade.

A Polícia pede que quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: 0300-253-1177 ou (21) 2253 1177;

WhatsApp Anonimizado: ((021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa);

Aplicativo: Disque Denúncia RJ.



O anonimato é garantido.