Motorista de um dos caminhões morreu no local, foi esmagado junto com a cabine - Divulgação

Motorista de um dos caminhões morreu no local, foi esmagado junto com a cabine Divulgação

Publicado 16/12/2023 20:16 | Atualizado 16/12/2023 20:57

Angra dos Reis – Três caminhões se envolveram em um acidente na rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis, na costa verde, no final da tarde deste sábado(16), (17h30) deixando cinco vítimas, entre elas um óbito no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, CCR RioSP, Polícia Militar e PRF, foram acionados.

Na batida um dos caminhões arrasta o outro que passa por cima do guarda corpo de inox, atinge o calçadão e um poste de luz, por pouco não cai em um condomínio Divulgação

O acidente foi no km 478, na altura do bairro Camorim Pequeno. Uma vítima em estado moderado foi removida pelo socorro da CCR , outra em estado grave pelo Samu, duas com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros, todos encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. O motorista de um dos caminhões, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

A colisão provocou um congestionamento quilométrico na Rio-Santos, que durou mais de duas horas. Depois do socorro às vítimas, o trânsito ficou lento no sistema Siga e Pare. Um dos caminhões ficou atravessado na rodovia.

A Polícia técnica foi acionada para periciar a área. A CCR e Corpo de Bombeiros continuam no local. O trecho foi interrompido para tráfego de veículos para que equipes da CCR removam os caminhões da pista e em seguida a liberação do corpo, para ser removido pelo Corpo de Bombeiros para o IML da cidade. A ocorrência será registrada na 166ª DP.