Osmam do Rosário(77) foi enterrado nesse sábado. Ele foi a segunda morte registrada na enxurrada que destruiu o bairro Bracuí nos dias 8 e 9 deste mês. - Divulgação/reprodução rede social

Osmam do Rosário(77) foi enterrado nesse sábado. Ele foi a segunda morte registrada na enxurrada que destruiu o bairro Bracuí nos dias 8 e 9 deste mês.Divulgação/reprodução rede social

Publicado 18/12/2023 12:47

Angra dos Reis - Osmam do Rosário (77), foi enterrado nesse sábado (16), no cemitério do Bracuí, por funcionários do Azilo onde ele vivia e morreu afogado, com o temporal que atingiu a cidade no dia 8 e madrugada do dia 9 de dezembro. Além dele, Maria José da Silva(79), foi a segunda morte registrada na enxurrada.

Segundo informações os dois idosos morreram afogados. Eles não conseguiram subir para o segundo andar do asilo. O idoso ainda não tinha sido enterrado, o corpo estava no IML, porque pelo procedimento padrão do Instituto Médico Legal, era necessário que algum parente fosse reconhecer o corpo em 72h, o que não ocorreu. Neste caso o funcionário do asilo passa a ser o responsável pelo procedimento de liberação do corpo para sepultamento.

Lembrando que outros 25 idosos foram resgatados com vida e abrigados pelo município. Eles foram internados no HMJ, onde foram medicados e submetidos a exames médicos pela triagem do hospital.