Equipes do INEA ( Parque Estadual da Ilha Grande) e Corpo de Bombeiros resgataram os turistas sem ferimentos. - Divulgação/Parque Estadual da Ilha Grande

Publicado 18/12/2023 12:12 | Atualizado 18/12/2023 12:18

Ilha Grande – Cerca de 40 turistas foram resgatados de uma embarcação na tarde desse domingo (17), no mar , na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ. Não se sabe ainda o que causou o incidente, que deixou o grupo por cerca de 5h à deriva. Por sorte não houve uma tragédia. O tempo estava ensolarado e apesar do mar um pouco agitado, não trouxe grandes transtornos aos visitantes.

O incidente aconteceu no mar em frente a Ilha do Meio. O resgate contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do Parque Estadual da Ilha Grande (Peig), com uso de botes e jet ski, e durou cerca de 5h.

De acordo com informações do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), responsável pelo Peig, os motores da embarcação estavam danificados, o que pode ter contribuído com a parada da embarcação no mar. Somente averiguação técnica poderá emitir um laudo com a causa do ocorrido.

O grupo veio da cidade de Nova Iguaçu (RJ). Foi resgatado pelas equipes e levado para a Praia do Abraão. Algumas pessoas passaram mal e foram avaliadas por um médico e liberados. A Marinha do Brasil foi acionada e deve apurar as causas do incidente.