Drogas apreendidas no Morro do Santo AntônioDivulgação/PM

Publicado 18/12/2023 22:52

Angra dos Reis - Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA)/33º BPM (Angra), apreenderam, em duas ações, no Morro Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis/RJ, dois menores de (13) anos de idade, no domingo(17) e (15) anos, nesta segunda-feira (18), além de entorpecentes e rádio comunicador.

A PM chegou aos menores depois de informações ao Disque Denúncia. Em patrulhamento os policiais foram checar as informações, na parte alta do morro e não demorou muito para constatar a veracidade da informação e apreendeu o menor de idade, J.M.T.S, (15), que estava comercializando entorpecente na localidade. Com ele foram apreendidos: 01 – rádio comunicador, 13 – tiras maconha = 13 gramas, 15 – pedras de crack = 5 gramas, 05 – comprimidos de ecstasy = 2 gramas, 162 – pinos de cocaína = 162 gramas, 01 – pote de pó Royal contendo pó semelhante a cocaína e R$ 5 reais em espécie.

Ação de domingo (17)

Na ação de domingo(17) um menor de idade também foi apreendido por tráfico de Drogas durante ronda Policial. Os PMs avistaram um suspeito que estava na varanda de uma casa abandonada, o que constatava a veracidade da informação ao canal (Disque Denúncia) de que o menor estaria praticando tráfico de drogas no imóvel.

Na ação, o menor P.V.A.C, (13), foi apreendido com uma mochila contendo os seguintes materiais: 15 tiras de maconha = 15g, 23 pedras de crack = 7g, 201 pinos de cocaína = 201g, 02 lanças perfume = 100ml, 1 rádio transmissor, 01 base de carregamento de rádio e 01 celular.

Os menores de idade e todo o material apreendidos foram levados à 166ª DP (Angra). Depois de ouvidos, eles foram detidos no Ato Infracional Análogo ao Crime ao Tráfico de Drogas (Artigo 33 da Lei 11.343/2006).

O Disque Denúncia pede "Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao canal, pelos seguintes telefones: Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177.



•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.