Vala aberta com água escura e mau cheiro provoca nuvem de mosquito em Jacuecanga. Moradores temem a DengueDivulgação

Angra dos Reis - De 1º de janeiro até 15 de dezembro de 2023, foram notificados 2.812 casos suspeitos de dengue no município de Angra dos Reis, na costa verde. Do total, 449 foram confirmados, 1.076 descartados e 1.287 seguem em investigação. Até o momento, um óbito por dengue foi registrado na cidade. Esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

A esquerda do cone, nesse muro, está o CIEP e a direita o centro comercial. O ponto do ônibus fica ao lado do portão do Ciep. Está até sinalizada. Divulgação

A situação é de alerta à população uma vez que o estado está passando por um surto da doença. São 39.369 casos. A recomendação da Saúde é que em casos de sintomas, como: dor no corpo, na área dos olhos, febre alta, manchas avermelhadas, procurar uma unidade de saúde atendimento e exames. Vale lembrar que entulhos, água parada, limpa ou suja, pode ser criadouro do mosquito. Além de pneus, garrafas, copos descartáveis, jogados no quintal, que podem acumular água da chuva e servir também de criadouro.



Os moradores devem aproveitar agora, com o verão, e fazer aquela faxina no quintal, pelo menos por 10 minutos todos os dias, podem salvar vidas. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como Dengue , zika e chikungunya, podem matar.



Em nota, a prefeitura de Angra, informou que “realiza rotineiramente atividades de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As ações incluem visita domiciliar pelos agentes de endemias, busca ativa de focos do mosquito, instalação de armadilhas para remoção de ovos do Aedes e ações de educação em saúde e reforça que a maioria dos criadouros do Aedes é encontrada nas casas das pessoas. Por isso, orienta que os moradores vistoriem seus imóveis com frequência e eliminem depósitos que podem acumular água e se tornarem criadouros do mosquito, como pratos e vasos de planta, lixo acumulado, pneus e outros recipientes”.



Moradores denunciam : Esgoto a céu aberto tem gerado infestações de mosquitos



Uma vala com água escura e mau cheiro, característica de esgoto a céu aberto no bairro Jacuecanga, tem gerado denúncia de moradores, que não conseguem conviver com a situação incontrolável de mosquitos. O que tem preocupado comerciantes, pais de alunos e moradores.



“ A gente tem que acabar com a Dengue em casa e essa vala puro esgoto a céu aberto, quem vai resolver?” disse em tom exaltado a professora Denise Barbosa (47), moradora.



A vala que ela se refere ( foto à cima) fica ao lado do CIEP 302 Charles Dickens e de um ponto de ônibus, que os moradores não conseguem esperar o coletivo por conta da quantidade de mosquito. Ainda próximo ao local tem uma sorveteria e restaurante, além de outros pontos de comércio e supermercado.



“ O ponto de ônibus, serve para mendigo dormir, porque a gente que paga impostos, IPTU, tem que andar até lá na frente para embarcar, porque aqui os mosquitos dessa vala ali, não deixam” – disse o aposentado Carlos Maia (72). Ele lembrou ainda que ao lado do CIEP, tem um posto de atendimento médico 24h.



Em nota a Secretaria de Saúde, afirmou “que vai enviar uma equipe até o local para averiguar a situação. No entanto, é importante ressaltar que esse tipo de ambiente não é criadouro preferencial do Aedes. Provavelmente trata-se de uma outra espécie de mosquito, que não traria risco para a propagação das arboviroses urbanas (dengue, zika e Chikungunya)”.