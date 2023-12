Angra avança no jogo contra o Botafogo vence e ergue a taça trinta anos depois - Divulgação/Basquete Angra

Publicado 19/12/2023 01:39

Angra dos Reis – O basquete de Angra foi ao extremo nas emoções desse domingo(17). O grito pela conquista do Estadual Amador de Basquete, na Arena Sodiê, em Mesquita contra o Botafogo e o choro pelo luto da morte de Paulo Koracakis. Depois de trinta anos o time volta a erguer a taça do título. A primeira conquista foi em 1993.

Angra venceu os dois primeiros quartos da partida por 23 a 19 e 18 a 15, e perdeu os dois últimos quartos por 18 a 17 e 15 a 9, mas derrotou o adversário, Botafogo, na prorrogação por 16 a 8, fechando o placar em 83 a 75. O jogo foi difícil e muito emocionante até o fim. E Angra conseguiu deslanchar na prorrogação, porque as bolas da linha de três pontos começaram a ser certeiras.

Os três principais jogadores na partida foram Pedro La Marca, Igor Gabriel (Neneca) e Matheus Jordan. Respectivamente 25, 22 e 16 pontos. Juntos, eles marcaram 63 pontos dos 83 do Angra na partida. Matheus Lage teve papel fundamental nos rebotes, com total de 13 rebotes, e Thiaguinho foi o líder em assistências, com sete assistências.

O Angra Basquete Adulto conquistou o título Estadual da LSB com 16 jogos, 14 vitórias e apenas duas derrotas. A equipe atuou na grande final de ontem com: Thiaguinho, Léo Coelho, Pedro La Marca, Matheus Jordan, Matheus Lage, Irwing Jonhson, Neneca, Douglas Motta, Rafael Alves, Carlinhos, Jean Thomps e Deyvid de Carvalho. Técnico: Ricardinho.

E o time do Angra Basquete foi campeão na categoria Máster +40. A terceira e decisiva partida diante do Botafogo aconteceu na parte da tarde, com a vitória diante dos alvinegros pelo placar de 82 a 60 (diferença de 22 pontos), após vencer no 1º, 2º e 4º quartos do jogo, com parciais de 24 a 21, 26 a 11 e 22 a 8. Angra perdeu somente o terceiro quarto pelo placar de 20 a 10.

Os cestinhas do jogo na vitória do Angra Máster +40 foram justamente os dois melhores em quadra, com cada um marcando 24 pontos na partida: Ricardinho e Douglas Motta. Carlinhos também se destacou como cestinha do time, com 20 pontos. Os três juntos marcaram 68 pontos dos 82 da vitória do time angrense. Douglas Motta ainda se destacou como o reboteiro do time, com um total de 10 rebotes e como o líder em assistências, totalizando sete.

A equipe do Angra Máster +40 foi bicampeã no jogo de domingo(17), pois em 2020, já havia conquistado o título da LSB na categoria. E a equipe atuou ontem com: Igor Talyuli, Ricardinho, Carlinhos, Douglas Motta, Diego Sant’Anna, Thiago Portugal e Rodrigo dos Santos. Técnico: André Baratão. Três décadas depois da conquista do título inédito da Liga Angrense, em 1993, o basquetebol da cidade levantou as taças com os times Máster +40 e adulto, campeões estaduais da LSB.







Morre Paulo Koracakis, ex-presidente da LAD, aos 82 anos

Responsável pelo título do basquete de Angra de 1993



E domingo em Angra amanheceu triste, com a notícia da morte de Paulo Chrysostomos Koracakis, ex-presidente da Liga angrense de Desportos, aos 82 anos. Ele faleceu no dia 17 e já estava internado em um hospital do Rio, há três meses, e seu estado de saúde vinha se agravando neste período, devido à evolução do Alzheimer. Há 90 dias ele estava entubado e seu quadro não tinha uma evolução para melhora.

Chrysostomos Koracakis Divulgação/LAD

Um dirigente que jamais será esquecido pelo legado que deixou à frente da LAD, no período que foi presidente da Liga Angrense. Foi através de sua capacidade como gestor no esporte, que ele levou o time de basquete da cidade ao título inédito de campeão estadual em 1993. E Paulo Koracakis tem todos os méritos naquela conquista. E por coincidências de datas, ele veio a falecer no dia 17 de dezembro, data em que a Liga Angrense celebrava 30 anos da conquista do estadual de basquete.

No dia em que o basquetebol da cidade conquistava de novo, três décadas depois, dois títulos estaduais, no amador de basquete, nos campeonatos da LSB (Liga Super Basketball). O Angra Basquete adulto foi campeão neste domingo, vencendo o terceiro jogo dos Playoffs diante do Municipal e o time Máster +40 também levantou a taça no mesmo dia, ao vencer o Botafogo.