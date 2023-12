Prefeito Fernando Jordão (centro de blusa preta) com os secretários e funcionários do governo apresentando o cartão saúde - Divulgação PMAR

Publicado 22/12/2023 13:20

Angra dos Reis – O Cartão Saúde, lançado pela prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, nessa quarta-feira(20), traz os dados do usuário e todo o histórico do paciente na rede pública, incluindo consultas, agendamentos, exames e cirurgias realizadas e medicamentos recebidos pelo SUS. O cartão terá o nome da pessoa e um código de barras para agilizar o atendimento.

Nas próximas semanas, o cartão será entregue a 47 mil pessoas pelos agentes comunitários de saúde. Não precisa o usuário ir até a unidade, eles estarão com credenciais e identificados, de casa em casa. Para receber o cartão, é preciso estar com os dados atualizados no sistema da rede pública municipal, o que pode ser conferido em qualquer unidade de saúde municipal.

Durante o evento de apresentação do cartão, o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca, fez um balanço das ações na rede pública nos últimos dois anos e ressaltou que apesar das dificuldades, Angra dos Reis, conseguiu avançar em alguns pontos.

"Isso não significa que podemos ficar olhando para o passado. Saúde de qualidade é feita trabalhando no presente e pensando no futuro. Somente em Angra, temos 84% da população usuária do SUS. São milhares de pessoas que precisam de um atendimento humano e de qualidade, sendo esta uma das nossas principais metas para 2024" – disse Glauco Fonseca.

Em 2023 foram realizadas pelo menos 164 mil consultas, zerando a fila de espera em 15 especialidades médicas, além de 960 mil exames diversos. Nos postos de saúde, o número de pessoas atendidas dobrou: passou de 33% da população em 2021 para 66% em 2023, com destaque para o aumento nas consultas de hipertensão, diabetes e pré-natal.