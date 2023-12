O acusado de tentativa de feminicídio estava escondido em uma casa no bairro Vila Nova ( Grande Japuíba) - Divulgação

O acusado de tentativa de feminicídio estava escondido em uma casa no bairro Vila Nova ( Grande Japuíba)Divulgação

Publicado 20/12/2023 12:07 | Atualizado 20/12/2023 12:12

Angra dos Reis - Policiais militares com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (0300-253-1177), prenderam na noite dessa terça-feira (19), na Rua Cabo Frio, no bairro Vila Nova, em Angra dos Reis, na costa verde, Jairo Pereira Calheiros, ( 42), foragido da Justiça por tentativa de feminicídio, no dia 10 deste mês, em Rio Claro. A vítima uma mulher de 30 anos.



Segundo o Disque Denúncia, policiais em patrulhamento, receberam a informação da localização do suspeito, pelo setor de inteligência do 33° BPM, que já estariam trocando informações com a 168ª DP (Rio Claro) município do Rio, de que Jairo, era suspeito de ter cometido crime de Tentativa de Feminicídio na cidade vizinha.



Com essas informações policiais da Unidade de Policia Pacificadora (UPP/Belém) e o Serviço Reservado (P/2), sob o comando do 5ª CPA, foram até o endereço mencionado na denúncia para constatar a informação, e prenderam o criminoso, que não ofereceu resistência na abordagem dos policiais. Ele foi algemado e conduzido pelos agentes à 166ª DP(Angra).



Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única de Rio Claro/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, (Nº do Mandado de Prisão: 0000246-44.2023.8.19.0047.01.0001-22), pelo crime de Tentativa de Feminicídio, com Tipificação Penal (2848, 121, § 2º, IV;).

A ocorrência foi registrada e o preso encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.



A Polícia pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.