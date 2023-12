Angra dos Reis

Angra conquista o título do Estadual Amador de Basquete

Depois de três décadas, o time ergue a taça e o grito de "É campeão" ecoou na Arena Sodiê, em Mesquita, para as duas equipes do Angra Basquete Clube. Os times Adulto e Máster +40, campeonatos organizados pela LSB. Por ironia do destino, no mesmo dia do luto pela morte de Paulo Koracakis campeão estadual em 1993.