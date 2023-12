Hoje, às 16h30, no estádio municipal tem a 6ª Edição do Futebol Solidário participe e faça uma criança sorrir - Divulgação/Eventos

Hoje, às 16h30, no estádio municipal tem a 6ª Edição do Futebol Solidário participe e faça uma criança sorrirDivulgação/Eventos

Publicado 23/12/2023 10:52

Angra dos Reis - Neste sábado,( 23), será realizada a 6ª edição do Futebol Solidário de Natal, em Angra dos Reis, na costa verde, que visa arrecadar brinquedos para doações às crianças carentes do município. O evento é promovido por influencers, artistas e convidados unidos por um sentimento de amor e solidariedade. A partida amistosa será às 16h30, no estádio municipal, no bairro Balneário.

O Futebol Solidário de Natal promete uma competição com muito espírito esportivo e a presença de jogadores da cidade com aptidões com a bola no pé e outros nem tanto, mas que vão entrar em campo com o coração feliz, já que o desejo é ver muitas crianças sorrindo neste Natal.

“Será mais uma vez um evento com muito futebol, música, entretenimento, e surpresas para o público que for ao Estádio Municipal no dia 23. A entrada para o evento será gratuita, mas esperamos que quem for prestigiar o Futebol Solidário de Natal, leve sua doação com brinquedos novos ou em bom estado, que serão destinados as crianças carentes da região. Para mais informações, entrar em contato com Murilo Valle, pelo telefone (24) 998392595.