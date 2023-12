Angra dos Reis

Tudo pronto para a chegada de 2024 em Angra

Queima de fogos, shows e a tradicional procissão marítima vão dar boas vindas ao novo ano. Entre as atrações musicais quem abre as comemorações é a cantora Ludmilla, nesta sexta-feira, na Praia do Anil, que também será palco da chegada das embarcações que tradicionalmente fazem o carnaval no mar no primeiro dia do ano