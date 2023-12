Shows de final de ano começam nesta sexta-feira (29) com a cantora Ludmilla - Divulgação/PMAR

Publicado 27/12/2023 12:33

Angra dos Reis – Tudo pronto para os moradores e turistas- que já estão vindo pra Angra dos Reis, na costa verde- comemorarem a chegada de 2024. A tradicional queima de fogos na baía, em frente à Praia do Anil , que todo ano é um show a parte de luzes e espetáculos no céu, dará boas vindas ao Ano Novo. O público será recepcionado por cantores que subirão ao palco principal trazendo muita alegria, e prometem contagiar a todos com o desejo de Paz para o ano que vai nascer. A programação começa nesta sexta(29) e vai até dia(6) de janeiro aniversário da cidade.

Uma novidade deste ano será a inclusão de uma noite gospel, em 4 de janeiro. Os cantores, bandas e DJs locais também terão seu espaço e contarão com uma super infraestrutura em suas apresentações. Caberá a eles abrir a programação todos os dias. No dia 1º de janeiro, a animação será a tradicional Procissão Marítima, que reúne centenas de pessoas em coloridas embarcações que fazem o carnaval no mar.

Shows

Transitando entre o funk, pop e pagode, Ludmilla é uma das cantoras mais famosas do Brasil e estará em Angra no dia 29 de dezembro. Seus vídeos ultrapassaram a marca de mais de 4 bilhões de views no YouTube e ela ainda acumula 2,5 bilhões de streaming no Spotify. Também é detentora de um Grammy Latino, na categoria “álbum de samba/pagode“, com “Numanice #2“.



Outra atração muito esperada pelo público angrense é o cantor e compositor Dilsinho, um dos principais pagodeiros da nova geração e dono de diversos hits românticos. Ele, que já dividiu o microfone com outros grandes nomes da música brasileira como Ivete Sangalo e Luan Santana, vai se apresentar na noite do dia 1º de janeiro, dando as boas-vindas a 2024.



Mumuzinho, assim como Dilsinho, também é um legítimo representante do pagode brasileiro e será o responsável pelo show em comemoração aos 522 anos de Angra, na virada do dia 5 para 6 de janeiro. Seu álbum de estreia foi lançado em 2012, mas antes disso já havia participado de filmes e divertido o público como parte do elenco fixo do programa esquenta, na TV Globo. Carismático e divertido, segue conquistando milhares de fãs por onde passa e em Angra não será diferente.



Os precursores da “pisadinha” prometem não deixar ninguém parado. Com mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, os Barões da Pisadinha estão no Top 100 de artistas de sucesso no Brasil e entre seus sucessos estão “Recairei” e “Basta Você Me Ligar”. Eles vão encerrar a festa no dia 6 de janeiro.

(Confira a programação)

29 de dezembro (sexta-feira)

Local: Praia do Anil

Horário: 23h30

Atração: Ludmilla



30 de dezembro (sábado)

Local: Praia do Anil

Horário: 23h30

Atração: Tierry

31 de dezembro (domingo)

Local: Praia do Anil

Horário: 23h30

Atração: Rita Moreira

1º de janeiro (segunda-feira)

Local: Praia do Anil

Horário: 22h

Atração: Dilsinho

4 de janeiro (quinta-feira)

Noite gospel com atrações a confirmar.

5 de janeiro (sexta-feira)

Local: Praia do Anil

Horário: 23h30

Atração: Mumuzinho

6 de janeiro (sábado), aniversário da cidade é a última atração musical

Local: Praia do Anil

Horário: 23h30

Atração: Barões da Pisadinha.



Procissão Marítima Inscrições presenciais até sexta-feira (29)

Os interessados devem comparecer ao CEA com cópias de documentos ( listados a baixo).

Procissão Marítima mais de 70 mil em prêmios e inscrições vão até sexta (29), presencial no Centro de Estudos Ambientais da Praia da Chácara (CEA) Divulgação/reprodução rede social

No dia 1º de janeiro de 2024, Angra dos Reis será o palco da 45ª edição da Procissão Marítima. O regulamento do evento e a ficha de inscrição para as embarcações participantes ainda estão disponíveis no site da Prefeitura de Angra pelo link: https://www.angra.rj.gov.br/. Para a edição deste ano, está prevista a distribuição de um total de R$ 76.700 em prêmios, divididos em quatro categorias: ‘Alegoria’, ‘Animação – Prêmio Márcio da Fla Angra’, ‘Originalidade’ e ‘’Lancha.



A organização do evento está a cargo da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Eventos, em parceria com a Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis (OBPMAR), contando com o apoio da Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos vinculados à segurança marítima e terrestre.



A concentração das embarcações concorrentes a prêmios será feita na Praia das Flechas, na Ilha da Gipóia, a partir das 12h, com largada prevista para as 14h30. O percurso será da Praia das Flechas à Praia do Anil, com chegada prevista para as 15h30.



Qualquer pessoa física ou jurídica está autorizada a participar e concorrer a prêmios. As inscrições, obrigatórias para os concorrentes de todas as categorias, estarão disponíveis desde o dia 7 de dezembro e prossegue até sexta-feira (29), às 12h, no Centro de Estudos Ambientais – CEA, localizado na Praia da Chácara.



Para efetuar a inscrição, os interessados devem comparecer ao CEA com cópias da carteira de identidade e do CPF (para pessoas físicas) ou cópias do Cartão do CNPJ, da carteira de identidade e do CPF do representante legal da empresa (em caso de pessoa jurídica), além de uma cópia do documento de propriedade da embarcação. A numeração correspondente será fornecida no Centro de Estudos Ambientais – CEA, na Praia da Chácara.



Premiações



Para a categoria ‘Alegoria’, a Procissão Marítima 2024 oferecerá as seguintes premiações: 1º lugar: R$ 12.000,00 e troféu, 2º lugar: R$ 10.000,00 e troféu e 3º lugar: R$ 8.000,00 e troféu.



Na categoria ‘Animação’, conhecida como ‘Prêmio Márcio da Fla Angra’, os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: 1º lugar: R$ 10.000,00 e troféu, 2º lugar: R$ 8.000,00 e troféu e 3º lugar: R$ 6.000,00 e troféu.



A categoria ‘Originalidade’ apresenta as seguintes premiações: 1º lugar: R$ 8.000,00 e troféu, 2º lugar: R$ 6.000,00 e troféu e 3º lugar: R$ 4.000,00 e troféu.



Já na categoria ‘Lancha’, as premiações serão distribuídas da seguinte maneira: 1º lugar: R$ 3.150,00 e troféu e 2º lugar: R$ 1.550,00 e troféu.



A Secretaria de Eventos está à disposição para esclarecer dúvidas através do telefone (24) 3365-0171.