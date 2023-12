Geólogos são recebidos por equipe da Defesa Civil Municipal de Angra para atuarem da sala de monitoramento e controle a desastres, instalada em Angra, para atender as regiões da costa verde - Divulgação/PMAR

Publicado 28/12/2023 17:30 | Atualizado 28/12/2023 18:16

Angra dos Reis - O Departamento de Recursos Minerais do Governo do Estado do RJ terá uma sala avançada própria na sede da Defesa Civil de Angra dos Reis/RJ. A equipe vai atender a região do litoral da costa verde do estado. Decisão tomada na reunião da equipe do DRM-RJ realizada na sede do órgão, nessa terça-feira (26). Estiveram presentes representantes das instituições envolvidas nas áreas de segurança em desastres.



A finalidade da reunião foi apresentar à equipe da Defesa Civil os três técnicos que permanecerão no município, pelo menos até 31 de março, com o propósito de prestar assistência imediata à cidade e à Costa Verde por meio de análises e ações preventivas em relação aos riscos geológicos. Eles fazem parte do Instituto Manguezais, uma empresa contratada pelo DRM-RJ.

– Iniciamos hoje a implementação do nosso plano de contingência para o verão de 2023-2024 em colaboração com o DRM-RJ, visando garantir respostas eficazes em situações emergenciais no município. Estou confiante de que essa parceria será muito benéfica para que o município possa lidar com qualquer eventualidade decorrente das chuvas. É muito importante a presença de uma equipe técnica de geólogos do Governo do Estado atuando junto à equipe da Defesa Civil aqui em Angra dos Reis – frisou o secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior.

Durante o encontro, a equipe da Defesa Civil, liderada pelo secretário Fábio Júnior, realizou uma apresentação da sala avançada onde a equipe do DRM-RJ irá trabalhar, bem como da sala do Centro Nacional e Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), com toda a sua estrutura de monitoramento meteorológico.

Após as fortes chuvas que ocorreram no início de dezembro no Bracuí, o governador do Estado do RJ, Cláudio Castro, determinou que o Departamento de Recursos Minerais do Estado do RJ (DRM-RJ) mantivesse uma equipe em Angra dos Reis para apoio à Defesa Civil local.

– Nosso projeto, sob a determinação do governador, visa estabelecer um núcleo do DRM-RJ na região da Costa Verde para atender Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. O foco será o fornecimento de suporte geológico preventivo. Estaremos presentes a partir de hoje até o término do período de contingência, previsto para 31 de março. Estamos aqui para contribuir e também proporcionar tranquilidade à população, apoiando o belíssimo trabalho realizado pela Defesa Civil de Angra dos Reis – destacou o presidente do DRM-RJ, Luiz Claudio Almeida Magalhães.