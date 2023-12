primeira morte por Dengue Hemorrágica em Angra a vítima pode ter sido uma mulher de cerca de 50 anos - Divulgação

Publicado 29/12/2023 12:12

Angra dos Reis – Morreu nessa quinta-feira, (28), uma mulher de aproximadamente 50 anos moradora do Vilage, no bairro de Jacuecanga, em Angra dos Reis, na costa verde, suspeita de Dengue Hemorrágica. Esta é a segunda morte no município que já registra mais de 500 casos confirmados da doença, com mais de 2 mil suspeitos sendo investigados. Esses dados são da secretaria municipal de Saúde, divulgados no início deste mês.

Familiares, ainda abalados, não quiseram se expor, mas afirmam que Shirlei foi vítima da forma mais grave da Dengue, a Hemorrágica, com base nos laudos de atendimento e acompanhamento médico. Segundo eles a vigilância sanitária da prefeitura já foi informada.

Nós entramos em contato com a Prefeitura e estamos aguardando uma nota oficial sobre a morte suspeita de Dengue e o que a prefeitura está fazendo para evitar um surto da doença na cidade.

Com a onda de calor e períodos chuvosos, que a cidade vem passando nesta época do ano, a possibilidade de novos casos surgirem, não está descartada, por isso as autoridades sanitárias pedem que as pessoas mantenham seus quintais limpos, evitem entulhos, pneus, garrafas, lixo e recipientes destampados que possam acumular água, - ambiente propício para a larva se desenvolver, assim como vasilhas com água de animais, que devem ser limpas diariamente, além de evitar plantas aquáticas em casa. A caixa dágua também deve estar literalmente limpa e tampada, as calhas dos telhados sempre limpas para não acumular água.

Em caso de sintomas como dor no corpo, febre alta, dor de cabeça, vômito e diarreia procurar imediatamente a unidade de saúde.