Caminhão de gás capota no morro da Constância, localizado à beira da Rio-Santos no bairro do Frade e atinge parte de uma residência, só o motorista teve ferimentos leves - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 30/12/2023 01:38

Angra dos Reis - Uma capotagem de caminhão carregado de botijão de gás e água, no bairro do Frade e uma colisão envolvendo uma moto e um carro, na altura do bairro Camorim Pequeno, na tarde desta sexta-feira(29), marcaram o início do feriadão de réveillon em Angra dos Reis na costa verde.

Trecho da Rio-Santos, altura da Praia do Machado ( Jacuecanga) com fluxo Divulgação

No primeiro acidente o motorista teria perdido o controle e capotou no morro da Constância, no Frade. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Praia Brava com ferimentos leves. Já a colisão, o motociclista também socorrido pelos Bombeiros foi levado em estado grave, para o Hospital Municipal da Japuíba. Que não informou sobre o estado de saúde da vítima.

Os acidentes são reflexos do intenso fluxo de veículos esperado para este fim de ano, quando as cidades da costa verde, incluindo Angra, recebe milhares de visitantes. E para garantir a chegada e retorno dos turistas que a CCR RioSP montou um esquema de operação réveillon 2024, que teve início nessa quinta e vai até terça-feira (2).

km onde foi instalado toten Divulgação/CCR

A expectativa da Concessionária é que mais de 1 milhão de veículos trafeguem pela Rio-Santos e Dutra entre quinta e sexta-feira,(29), saída de feriado prolongado e no retorno pra casa entre os dias 1º e 2 de janeiro.

Na Rio-Santos a expectativa de tráfego é de aproximadamente 103 mil veículos, entre os dias 01 e 02 de janeiro de 2024, a hora da volta pra casa. O horário de pico entre os dias 28 e 29 é das 7h às 21h. Já no retorno – dias 01 e 02 -, o movimento deve ser maior entre 7h e 20h .

Toten na Rio-Santos na costa verde Divulgação/CCRRioSP



Campanha de segurança

A CCR RioSP aproveita o período de maior movimento na rodovia para reforçar sua campanha sobre a importância de revisar o veículo antes de viajar, com dicas sobre os cuidados básicos como verificar o nível de água e óleo do motor antes de viajar. São realizadas ações com divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs), veiculação de dicas de segurança na programação nas faixas da rodovia.



Como identificar o superaquecimento do motor? Fique atento aos seguintes sinais:

•Luz acesa no marcador de temperatura no painel;

•Vazamento de água azulada ou avermelhada no chão;

•Barulho de ventoinha ligado com frequência e por muito tempo;

•Fumaça saindo pelo capô do carro – em situações mais críticas.



Movimento Afaste-se

Outra ação que a concessionária reforça nesse período de maior movimento na rodovia é o Movimento Afaste-se, cujo objetivo é o de proteger os colaboradores que atuam no atendimento a veículos com pane no acostamento.

A proposta é orientar os condutores de veículos a, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, principalmente no acostamento, mudar de faixa sempre que for possível e seguro ou reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada.



Costa verde tem totens de autoatendimento

A CCR RioSP instalou cinco equipamentos onde o cliente pode consultar os débitos e realizar o pagamento das passagens, são os chamados totens de autoatendimento. Os equipamentos estão instalados em bases da concessionária em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. O Pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou débito. Para realizar a consulta, basta digitar a placa do veículo e realizar o pagamento via PIX ou cartão de crédito e de débito. Os totens estão localizados nos seguintes quilômetros:



•Ubatuba – km 31,80 – sentido Rio de Janeiro;

•Paraty – km 580 – sentido Rio de Janeiro;

•Angra dos Reis – km 528 – sentido Rio de Janeiro;

•Angra dos Reis – km 471,45 – sentido Rio de Janeiro;

•Mangaratiba – km 417,40 – sentido Rio de Janeiro.



Em caso de dúvidas durante o pagamento, o cliente pode falar com o Centro de Controle Operacional (CCO). Os totens possuem um telefone onde é possível falar com a equipe da concessionária e solicitar orientação durante o procedimento. Outra opção é acessar o site e assistir ao vídeo explicando o passo a passo de como utilizar os totens de autoatendimento. Veja abaixo outras formas de realizar o pagamento da tarifa do free flow. Lembrando que as passagens podem levar até 48h para subir no sistema. E o pagamento pode ser feito em até 15 dias corridos após a passagem pelo pórtico.



•Há duas maneiras de pagamento da tarifa: uma pela leitura de uma TAG previamente instalada no para-brisa; outra pela leitura da placa dos veículos;

•No primeiro caso, a passagem será cobrada direto na fatura da operadora de TAG com o benefício do desconto previsto para o usuário frequente, que pode alcançar até 70% (mais informações abaixo).

•Cliente de TAG terá desconto de 5% mesmo com uma passagem ao mês. Já para o motorista que não tem uma TAG instalada no para-brisa, o pagamento da tarifa poderá ser feito por PIX, WhatsApp, portal web da concessionária e APP.