Ludmilla na abertura da programação de réveillon em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 30/12/2023 16:30 | Atualizado 30/12/2023 19:12

Angra dos Reis - Cerca de 50 mil pessoas invadiram a praia do Anil, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, na noite de ontem(29) para apresentação da cantora Ludmilla, que abriu a programação de réveillon na cidade da costa verde. Os shows prosseguem até o dia 6, aniversário da cidade. Uma novidade será a noite gospel com a cantora evangélica, Cassiane, no dia 4 de janeiro.

Mais de 50 mil pessoas invadem a Praia do Anil para prestigiar a cantora Ludmilla Divulgação/reprodução rede social

No palco, a versatilidade de Ludmilla, do funk ao pagode passando pelo pop, levou a multidão ao delírio. A pop star agradeceu o carinho do público" Desde a hora que cheguei aqui, a galera tem sido muito calorosa e carinhosa, espero retribuir vocês daqui de cima do palco". Entre os seus grandes sucessos, que não são poucos, a galera cantou e vibrou com a artista. Antes da atração principal, quem manteve a galera no ritmo foi o dj Erickiinho e Fábio DJ, artistas locais.

Uma mega estrutura foi montada no palco, para delírio dos fãs com telão, show de luzes, bailarinos e uma performance inusitada. " Chegou chegando balançando a zorra toda" e arrancou aplausos até do secretário de Eventos que não poupou elogios à artista. " Muito bom ver a cidade lotada. Nosso objetivo é sempre trazer os melhores artistas para se apresentarem em Angra" -disse João Willy.

A programação continua até o dia 6 de janeiro aniversário da cidade, quando Angra comemora 522 anos de fundação. O show ficará por conta de Mumuzinho, no dia 5. Quem abre a programação de aniversário, depois de uma pausa de dois dias é a cantora gospel, Cassiane, no dia 4 de janeiro. A cantora está completando 40 anos de carreira e tem mais de um milhão de inscritos em seu canal no Youtube e 4,5 milhões de seguidores no Instagram. Uma das principais vozes do segmento gospel, Cassiane é uma das cantoras mais ouvidas nos apps de música (mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e mais de 900 mil seguidores na Deezer).

(Segue a programação de final de Ano e aniversário da cidade).

30 de dezembro – 23h30

Tierry



31 de dezembro – 23h

Rita Moreira



1º de janeiro – 22h

Dilsinho



4 de janeiro – 22

Cassiane



5 de janeiro - 23h30

Mumuzinho



6 de janeiro – 23h30

Barões da Pisadinha.

Praia do Anil na virada do Ano

Terá queima de fogos e shows



Os moradores e turistas que estiverem visitando Angra e forem curtir a virada do ano na Praia do Anil vão assistir a uma queima de fogos de mais de 10 minutos. Outros 11 bairros no continente contarão com fogos de artifício: Parque Mambucaba, Vila Histórica de Mambucaba, Frade, Bracuí, Gamboa do Belém, Belém, Japuíba, Bonfim, Camorim, Jacuecanga e Monsuaba. Na Ilha Grande, terá na Vila do Abraão, Araçatiba e Provetá.



Além do palco montado na Praia do Anil, no dia 31 de dezembro haverá atrações musicais em outros cinco bairros da cidade: Parque Mambucaba, Vila Histórica, Frade, Monsuaba e Vila do Abraão, na Ilha Grande.



Réveillon na Vila do Abraão, na Ilha Grande



Os moradores e turistas que estiverem visitando a Ilha Grande vão poder curtir as apresentações de DJ, bandas de rock e axé e da sertaneja Rita Moreira, que antes de cantar no Abraão vai ser a responsável por agitar a virada do ano na Praia do Anil. O palco está montado próximo à Casa de Cultura Constantino Cokotós e a programação teve início também na sexta-feira (29).



Sábado, 30 de dezembro



20h – DJ Sergio XFat

21h – D3 Rock Cover

23h30 – Banda Pakerê



Domingo, 31 de dezembro



22h – DJ Sergio XFat

23h30 – D3 Rock Cover



Segunda, 01 de janeiro



21h – DJ Sergio XFat

22h – D3 Rock Cover

23h30 – Rita Moreira.