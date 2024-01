45ª Procissão Marítima de Angra reuniu mais 19 embarcações inscritas ao prêmio de R$ 80 mil - Divulgação/PMAR

45ª Procissão Marítima de Angra reuniu mais 19 embarcações inscritas ao prêmio de R$ 80 milDivulgação/PMAR

Publicado 01/01/2024 21:27 | Atualizado 02/01/2024 11:38

Angra dos Reis - Os barcos Virou Zueira, Olha a Onda e Urubuzada foram os grandes campeões da 45ª edição da Procissão Marítima de Angra dos Reis, realizada nesta segunda-feira, (1º). Cerca de 19 embarcações, sendo 17 escunas e duas lanchas concorreram à premiação de R$ 80 mil, divididos entre quatro categorias. A premiação acontece antes do show principal desta noite, no palco da Praia do Anil marcado para às 22h.

O tempo nublado não atrapalhou o brilho da 45ª procissão marítima que coloriu o mar de Angra Divulgação/reprodução rede social

O Virou Zueira, fez o melhor carnaval no mar, foi o primeiro colocado na categoria Alegoria. Em Animação (prêmio Márcio Fla-Angra), o destaque ficou com o Olha Onda, que teve como tema ‘Deuses Gregos”. O Urubuzada, da torcida do Flamengo, ganhou em originalidade. A Lancha vencedora foi a Coringa, que trouxe o personagem para navegar em Angra no maior evento náutico da América Latina.

Como já acontece tradicionalmente, o primeiro dia do ano em Angra é comemorado com um verdadeiro carnaval no mar, que reúne animação, alegria em uma explosão de cores, sons, e muita criatividade dos participantes.

A concentração dos barcos, foi na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia com percurso até a Praia do Anil, palco montado para premiação. É nesse momento que os jurados escolhem seus preferidos em cada quesito. Este ano, essa missão ficou a cargo da Rainha de Bateria da Mangueira, Evelyn Bastos da Silva e dos influencers Maurício Melo Rodrigues de Araújo e Jhonatan da Silva Fernandes (Jottinha).

Pomba da paz rouba o cenário no primeiro dia do ano no mar de Angra Divulgação/reprodução rede social

Além do valor da premiação, a Prefeitura disponibilizou R$ 110 mil em caráter de apoio cultural para serem investidos exclusivamente pelas chamadas “Galeras” no aluguel das embarcações.

- Procuramos incentivar a participação das galeras para manter viva a tradição que já dura mais de quatro décadas. A Procissão ajuda a atrair turistas e também a mantê-los mais um dia na cidade, fomentando a economia – ressaltou João Willy, secretário de Eventos.

A premiação será entregue no palco da Praia do Anil, antes do show do cantor Dilsinho que vai embalar o público com seus pagodes românticos e fechando a programação de Réveillon.

A Procissão Marítima é organizada pela Prefeitura de Angra, por meio das Secretaria de Eventos e a de Cultura e Patrimônio, e pela Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis (OBPMAR). Contou também com o importante apoio da Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos ligados à segurança no mar.

Resultado dos vencedores da Procissão Marítima:



ALEGORIA

1º - Virou Zueira - Carnaval em Alto Mar

2º - Explosão Boat - Disney

3º - Angra Play - Avatar

ANIMAÇÃO

1º - Olha a Onda - Deuses Gregos

2º - Night Boys Folia – Homenagem ao MC Marcinho

3º - Caldeirão Boat - Tributo aos Mamonas Assassinas

ORIGINALIDADE

1º- Urubuzada

2º- Extravasa Boat - Halloween no Mar

3º - Força Jovem Vasco

LANCHAS

1º - Coringa

2º - Turma do Agito



Virada do Ano Praia do Anil



A Praia do Anil, tem sido palco de toda programação de final de ano e aniversário da cidade. Na virada o espetáculo tomou conta do céu com dez minutos de queima de fogos e na areia cerca de 60 mil pessoas davam boas vindas ao novo ano ao som da cantora Rita Moreira em “clima de Rodeio” e “Sorte Grande”. Foram mais de duas horas de show.

Noite da virada na Praia do Anil mais de 60 mil pessoas apreciaram o espetáculo de luzes no céu Divulgação/reprodução rede social



Antes da apresentação principal DJ Andrezinho LR e de Davi Dias, esquentaram o clima na praia do Anil.



A tradicional queima de fogos também foi realizada em outros bairros como: Parque Mambucaba, Vila Histórica de Mambucaba, Frade, Bracuí, Gamboa do Belém, Japuíba, Bonfim, Camorim e Monsuaba. Na Ilha Grande, teve na Vila do Abraão, Araçatiba e Provetá. Antes da apresentação principal DJ Andrezinho LR e de Davi Dias, esquentaram o clima na praia do Anil.A tradicional queima de fogos também foi realizada em outros bairros como: Parque Mambucaba, Vila Histórica de Mambucaba, Frade, Bracuí, Gamboa do Belém, Japuíba, Bonfim, Camorim e Monsuaba. Na Ilha Grande, teve na Vila do Abraão, Araçatiba e Provetá.

As atrações musicais também se espalharam ao longo do município, com shows no Parque Mambucaba, Vila Histórica, Frade, Monsuaba e Vila do Abraão, na Ilha Grande.

Os eventos de final de ano e aniversário da cidade são organizados pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Eventos e da Secretaria de Cultura e Patrimônio e conta com segurança reforçada, com viaturas e policiamento nas ruas, além de equipes de saúde para atendimentos médicos.

Dilsinho encerra show de réveillon na Praia do Anil Divulgação/reprodução rede social

A programação se estende até o dia 6 de janeiro, aniversário da cidade. Nesta segunda,( 1º), às 22h, quem subiu no palco e contagiou a multidão foi o pagodeiro Dilsinho, encerrando as festividades de final de ano.

Após uma pausa de dois dias, as atrações voltam na quinta-feira,(4 ), dentro da programação do aniversário da cidade, com a noite gospel, trazendo ao palco a cantora gospel Cassiane. Mumuzinho será atração do dia 5 de janeiro e os Barões da Pisadinha encerram a festa no dia (6), quando Angra completa 522 anos.

Programação PRAIA DO ANIL

Segunda-feira – 1º de janeiro

19h – DJ Spencio

20h – Nosso Som

22h – Dilsinho



Quinta-feira – 4 de janeiro

20h – bandas locais gospel

22h – Cassiane



Sexta-feira – 5 de janeiro

21h – DJ Toninho Lopes

22h – Higor

23h30 – Mumuzinho



Sábado – 6 de janeiro

21h – DJ Camila Alcici

22h – Sandro Santos

23h30 – Os Barões da Pisadinha



VILA DO ABRAÃO (ILHA GRANDE)



Segunda – 1º de janeiro

21h – DJ Sergio XFat

22h – D3 Rock Cover

23h30 – Rita Moreira.