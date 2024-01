Angra dos Reis

Trânsito sofre alterações neste réveillon em Angra

Mudanças acontecem na Praia do Anil e na Vila Histórica de Mambucaba, a partir desta sexta-feira com show da cantora Ludmilla e prossegue até a madrugada do dia 2 de janeiro. As linhas de ônibus também seguem com mudanças