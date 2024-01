Empresas que executam obras de Angra 3 foram multadas em R$ 6, 9 milhões por falta de cumprimento do contrato - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 03/01/2024 22:09 | Atualizado 03/01/2024 22:10

Angra dos Reis – O novo presidente da Eletronuclear Raul Lycurgo Leite, há duas semanas no cargo, já multou o consórcio formado pelas empreiteiras Ferreira Guedes, Matricial e Adtranz, em 6,9 milhões de reais, por deixar de cumprir obrigações do contrato, o que pode comprometer o prazo de execução das obras.

O consórcio é responsável pelas obras da terceira usina nuclear de Angra dos Reis, na costa verde, e segundo a Eletronuclear, entre os pontos considerados na decisão, o “cometimento reiterado de faltas na execução do contrato”, explicou.

Ainda de acordo com a empresa o consórcio foi contratado para o plano de aceleração da Linha Crítica da usina de Angra dos Reis, uma das etapas para a conclusão das obras, em estudo no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A obra está prevista para ser concluída em 2029.

Obras de Angra 3

As obras da usina Angra 3 foram iniciadas em 1984, e paralisadas diversas vezes. Uma das paradas foi em 2015 devido à revisão do financiamento. E foi retomada em 2022. O consórcio Agis – formado por Ferreira Guedes, Matricial e ADtranz – venceu a licitação para reiniciar a construção de Angra 3 e realizar os serviços no âmbito do Plano de Aceleração da Linha Crítica da unidade.

No primeiro semestre de 2024 será realizada outra licitação para contratar a empresa, ou o consórcio, que vai finalizar as obras civis e a montagem eletromecânica da usina. Isso será feito via contrato de EPC – sigla em inglês para engenharia, gestão de compras e construção.

Geração de emprego



No pico da obra a expectativa é gerar 7 mil empregos diretos, além de um número muito maior de empregos indiretos. No momento, há cerca de 1.000 trabalhadores no canteiro de obras.

Angra 3 e Angra 2, contam com tecnologia alemã Siemens/KWU (hoje, Framatome). As etapas de construção da unidade incluem as obras civis, a montagem eletromecânica, o comissionamento de equipamentos e sistemas e os testes operacionais.

O montante investido até agora é de R$ 7,8 bilhões e para concluir a usina serão necessários cerca de R$ 20 bilhões. 65% da obra já foram realizadas e estima-se que Angra 3 entre em operação no final de 2028.

Produção de energia de Angra 3



Com potência de 1.405 megawatts, a nova unidade será capaz de gerar mais de 12 milhões de megawatts/-hora por ano, o suficiente para atender 4,5 milhões de pessoas. Deste modo, a energia nuclear passará a gerar o equivalente a 60% do consumo do estado do Rio de Janeiro e 3% do consumo do Brasil.

Quando concluída, a usina vai operar com alto grau de confiabilidade e ajudar a garantir segurança de abastecimento para o sistema elétrico brasileiro.