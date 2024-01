Drogas e rádio comunicador apreendidos e encaminhados à 166ª DP junto com suspeito preso no Morro do Santo Antônio - Divulgação/PM

Publicado 03/01/2024 20:21

Angra dos Reis - Um homem suspeito de tráfico de drogas, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar no Morro do Santo Antônio, no centro de Angra dos Reis, na costa verde. A prisão foi na noite dessa terça-feira(2) durante ação realizada pelos policiais do 33º BPM na localidade. Com o suspeito os policiais apreenderam: 132 pedras de crack, 35 tiras de Maconha, 256 pinos de cocaína e um rádio comunicador. O Homem e todo o material apreendido foram levados para 166ª DP ( Angra), onde a ocorrência foi registrada.







