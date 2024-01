Artistas que se apresentarão na Praia do Anil em celebração aos 522 anos de Angra dos Reis - Divulgação/PMAR

Artistas que se apresentarão na Praia do Anil em celebração aos 522 anos de Angra dos ReisDivulgação/PMAR

Publicado 04/01/2024 22:20

Angra dos Reis - Angra dos Reis preparou uma programação de aniversário especial para celebrar seus 522 anos, neste sábado,( 6 ), com shows musicais, que agitam as noites, a partir desta quinta-feira (4). A atração é a cantora Gospel, Cassiane, que sobe ao palco às 22h, com muita unção para louvar e cantar junto com público que já se aglomera na praia do Anil, louvores ao Rei dos Reis.

Além de Cassiane, já subiram ao palco da noite gospel artistas locais como Ingrid Andrade, Ana Karla, Dinair Lopes e Grupo Renovação, seguidas pelo show da banda Novo Som.

Na sexta-feira, dia 5, as festividades terão início com a tradicional Corrida dos Santos Reis, que contará com a participação de mais de 1200 inscritos. O percurso centro da cidade, com largada na Praça Zumbi dos Palmares às 20h.

Às 22h, na Praça Nilo Peçanha (Praça da Prefeitura), acontecerão as apresentações do Coral Municipal, do Grupo As Pastorinhas, da Banda do Colégio Naval e da Folia de Reis. Como manda a tradição, a Folia de Reis seguirá até o Palácio Raul Pompeia, sede do governo, para um encontro com o prefeito Fernando Jordão, seu secretariado, entre outras autoridades e a população presente.

A chegada do grupo será marcada pela aguardada queima de fogos a 0h e pelo corte do bolo, que tradicionalmente possui uma moeda e uma aliança escondidas. Conforme a lenda, aquele que encontrar a moeda está destinado à prosperidade, enquanto aquele que ficar com a aliança está prestes a se casar.

Após o corte do bolo, a celebração continuará na Praia do Anil, a 0h30, com o show do cantor Mumuzinho. Antecedendo a performance do músico, haverá a apresentação do DJ Toninho Lopes, às 21h, e do cantor Higor às 22h.

No sábado, às 6h, a cidade despertará para a alvorada festiva, seguida por um café da manhã comunitário às 8h. Neste ano, assim como em 2023, as atividades serão realizadas sede da Prefeitura devido às obras em andamento na Praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, local tradicional dessas celebrações. No mesmo dia, às 10h, na igreja Matriz, a cidade se reunirá para a missa em ação de graças celebrada por Frei João Paulo. A solenidade religiosa será marcada pela abertura da Folia de Reis e pela apresentação do grupo As Pastorinhas.

As festividades continuam na Praia do Anil com a performance da DJ Camila Alcici às 21h, seguida pela apresentação do cantor Sandro Santos às 22h e do show do grupo Os Barões da Pisadinha às 23h30, encerrando com chave de ouro as festividades do aniversário da cidade.

O prefeito Fernando Jordão, através do secretário de governo, convida todos os moradores e visitantes, para juntos celebrarem o aniversário de Angra, um momento único de muita, tradição, cultura e alegria.



PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE ANGRA

QUINTA-FEIRA – 4 DE JANEIRO

19h – Shows dos artistas gospel locais: Ingrid Andrade, Ana Karla, Dinair Lopes e Grupo Renovação – Praia do Anil

20h30 – Show Novo Som – Praia do Anil

22h30 – Show Cassiane – Praia do Anil



SEXTA-FEIRA – 5 DE JANEIRO

20h – Corrida dos Santos Reis – Praça Zumbi dos Palmares

21h – Apresentação DJ Toninho Lopes – Praia do Anil

22h – Show Higor – Praia do Anil

22h – Apresentação do Coral Municipal, Grupo As Pastorinhas, Banda do Colégio Naval e Folia de Reis – Praça Nilo Peçanha

0h – Corte do bolo – Praça Nilo Peçanha

0h30 – Show Mumuzinho – Praia do Anil



SÁBADO – 6 DE JANEIRO

6h – Alvorada festiva – Praça Nilo Peçanha

8h – Café da manhã comunitário – Praça Nilo Peçanha

10 – Missa em ação de graças e apresentação do Grupo As Pastorinhas – Igreja Matriz

21h – Apresentação DJ Camila Alcici – Praia do Anil

22h – Show Sandro Santos – Praia do Anil

23h30 – Show Os Barões da Pisadinha – Praia do Anil