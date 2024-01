Deputada Célia Jordão(PL) aprova emendas, na Alerj, que vão beneficiar a saúde, educação e economia de Angra dos Reis - Divulgação/Gabinete deputada

Deputada Célia Jordão(PL) aprova emendas, na Alerj, que vão beneficiar a saúde, educação e economia de Angra dos ReisDivulgação/Gabinete deputada

Publicado 07/01/2024 10:36 | Atualizado 07/01/2024 10:38

Angra dos Reis – As emendas aprovadas na Alerj vão beneficiar os municípios da costa verde do estado, como Angra dos Reis, onde serão destinados mais de R$ 1 milhão de reais. São conquistas para economia, saúde e educação, anunciadas pela deputada Célia Jordão, (PL) em prol do desenvolvimento socioeconômico. São emendas de sua autoria à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, Plano Plurianual (PPA) e Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado (PEDES).

As emendas ao PEDES tratam da implementação de uma educação de qualidade associada à formação técnica profissionalizante dos jovens, o que já foi aprovado na Comissão de Orçamento, uma das fortes bandeiras da parlamentar na Alerj.

A deputada é autora da Lei 10.028/2023, que incentiva as atividades econômicas vinculadas à Economia do Mar, como a reciclagem e o desmantelamento de cascos de embarcações em baías e portos do Estado do Rio de Janeiro. Desde o primeiro mandato, atua na linha de frente pelo fortalecimento das atividades com influência direta e indireta no mar e indústria naval, lutando para promover o desenvolvimento socioeconômico, gerar emprego e renda de forma sustentável e contribuir para o aumento da arrecadação no Estado.

Em abril de 2023, ela entregou ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, uma proposta de um Plano Nacional de Retomada da Indústria Naval e o Projeto Reciclagem Naval, documento fruto de iniciativa e ampla discussão junto ao Cluster Tecnológico Naval. Em outubro, reinstalou a Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado. Pela segunda vez, a deputada presidirá os trabalhos da Comissão.

“Investir nas atividades do mar vai ao encontro das diretrizes assumidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro idealizado pelo Governo do Estado, que identificou os potenciais produtivos fluminenses, l , que identificou os potenciais produtivos fluminenses, levando em conta as particularidades de cada região”, ressaltou a deputada, que apresentou ainda emendas ao Orçamento Estadual de 2024 para investimentos em estudos e fomento tecnológico dos portos, visando ampliar a eficiência logística.

Municípios

Desde o primeiro mandato, a deputada já aprovou 57 leis de sua autoria, apresentou 102 indicações parlamentares para atender as demandas dos municípios do interior e 90 projetos de lei.

Para Angra dos Reis a deputada aprovou emendas à LOA 2024 que destinaram R$1.200.000,00 em investimentos para operacionalização da Clínica Ampliada da Saúde da Mulher Angrense, além de R$ 800.000,00 para a reforma e expansão de escolas municipais de educação infantil e mais R$503.000,00 para aquisição de equipamentos e materiais para o Hospital Público Veterinário do município, que vai atender toda a região da Costa Verde.

“A Clínica Ampliada da Saúde da Mulher Angrense é um sonho antigo das moradoras que necessitam de atendimento público especializado e de qualidade. Muito me orgulha estar contribuindo para um empreendimento desse porte para o município onde nasci e fui criada”, afirmou a deputada estadual Célia Jordão.