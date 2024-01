O balcão na delegacia foi pequeno para comportar as drogas apreendidas - Divulgação/PM

O balcão na delegacia foi pequeno para comportar as drogas apreendidasDivulgação/PM

Publicado 06/01/2024 20:11

Angra dos Reis - Com informações fornecidas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam nessa sexta-feira (05), no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis, 1.260 sacolés de cocaína que seriam comercializados na região.

A apreensão se deu, quando policiais da (UPP Belém), em patrulhamento, receberam informações de que na Avenida Bom Jesus, no Belém, havia uma casa abandonada que estava servindo como local para guardar entorpecentes, e foram checar as informações. Os agentes fizeram varredura no local e encontraram , 1.260 sacolés de cocaína, um total de 63 gramas da droga.

Diante dos fatos, o material apreendido foi levado à 166ª DP (Angra ), onde a ocorrência foi registrada. Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



•Central de atendimento: 0300 253 1177 ou (21) 2253 1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.