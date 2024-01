Materiais do tráfico apreendidos com dois suspeitos presos no morro da Lambicada, localizado no bairro Jacuecanga - Divulgação/PM

Publicado 09/01/2024 09:05 | Atualizado 09/01/2024 09:08

Angra dos Reis - Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 33º BPM (Angra), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (0300-253-1177), apreenderam na noite desse domingo (07), na Praça Rede Maia, na Lambicada, em Angra dos Reis, farto material entorpecente e armamento, e prenderam, Fabricio Soares Hassan,(23) e Edvanilson da Conceição Bispo, (27), suspeitos de fazerem parte do tráfico de drogas da região. A ação se deu durante patrulhamento dos policiais do GAT, que ao entrarem na comunidade com veículo blindado e de posse de informações sobre o tráfico de drogas no morro, se depararam com dois criminosos que ao avistarem a viatura se evadiram, ambos de short e sem camisa e um com mochila e outro com uma pistola em mãos. De imediato os agentes cercaram o local. Eles não entraram em confronto e foram capturados, após pularem várias casas da localidade. Com eles foram encontrados os seguintes materiais: 01-pistola - Glock G22 .40 S&W (numeração suprimida); 01-carregador de pistola; 15- munições de calibre.40; 720-sacolés de maconha (720g) e 100-pinos de cocaína (100g), comercializadas na região. Diante dos fatos, os presos e o material apreendido, foram levados à 166ª DP (Angra dos Reis), sendo que os presos foram algemados pela inquietação e agitação. Após apreciação da Autoridade Policial, os suspeitos ficam presos e à disposição da Justiça, sendo autuados na Lei 11343/2006 – Artigo 33 e 35 – por Tráfico de Drogas. Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento: •Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ O anonimato é garantido.

