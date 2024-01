Agentes de Saúde visitaram 180 domicílios no bairro Jacuecanga em busca de focos do Aedes aegypti, transmissor da Dengue, zika e chikungunya. - Divulgação/PMAR

Agentes de Saúde visitaram 180 domicílios no bairro Jacuecanga em busca de focos do Aedes aegypti, transmissor da Dengue, zika e chikungunya. Divulgação/PMAR

Publicado 07/01/2024 11:52

Angra dos Reis - Uma equipe da Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, visitou aproximadamente 180 casas no bairro de Jacuecanga ( Verolme), onde há suspeita de uma morte por Dengue Hemorrágica, em uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Recipientes com acúmulo de água foram recolhidos. A cidade já tem um caso de Dengue confirmado.

As visitas consistem na inspeção do quintal, em busca de possíveis focos, como vasos de plantas, caixas d‘água e calhas. Já dentro da casa, os profissionais analisam a parte de trás da geladeira, banheiros e outros locais.

Após a inspeção, a equipe orienta os moradores com os cuidados necessários para que o Aedes não se prolifere nas residências. De acordo com os profissionais que participaram da visita, é fundamental que a população coopere nas campanhas de combate à dengue. Com os moradores seguindo os passos indicados pelas equipes da Saúde, as ações de conscientização e combate se espalham, diminuindo os casos de dengue, zika e chikungunya em toda a cidade. Mais de 2 mil casos suspeitos estão sendo investigados.

- Pedimos o apoio da população no combate ao Aedes aegypti, seguindo as nossas instruções. Em apenas 10 minutos, já é possível combater os focos do mosquito. Com essas ações, você não está ajudando somente a si, mas toda a comunidade – afirmou a agente de Combate de Endemias, Maria Ruth Verissimo.

Ações como virar garrafas para baixo, remover os pratos dos vasos de plantas , guardar pneus em ambientes cobertos, limpar as calhas, amarrar bem os sacos de lixo, manter a caixa d´água tampada e esvaziar recipientes de degelo em geladeiras, auxiliam no combate ao Aedes.

A pequena Melissa Justo, de apenas 6 anos, acompanhou a equipe da prefeitura do início ao fim, durante a visita em sua casa, e sempre questionando os profissionais sobre as suas dúvidas. Ao final, ela deixou o seu recado de conscientização e olha que aprendeu direitinho a como evitar a entrada do indesejável, Aedes aegypti.

- Adultos, vocês devem prevenir a dengue, sempre cuidando da sua casa, como evitar água parada nos potinhos das plantas. Se seguimos todas as recomendações, os mosquitinhos vão falhar e não vamos ter preocupações com a dengue – comentou Melissa Justo, moradora da Verolme.

O morador também pode denunciar, de forma anônima, os locais com focos do Aedes aegypti. Para isso, bastar ligar para o Disque Denúncia em 0300 253 1177 ou pelo Whatsapp 21 2253 1177.