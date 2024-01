Prefeito Fernando Jordão(E) ao lado da deputada Célia Jordão (D), além de secretários e conselheiros eleitos, na inauguração da nova sede do Conselho Tutelar no Parque Mambucaba - Divulgação/Reprodução rede social Deputada

Publicado 10/01/2024 13:07 | Atualizado 10/01/2024 13:09

Angra dos Reis – Tomam posse nesta quarta-feira(10), os dez conselheiros tutelares eleitos pela população nas eleições de outubro do ano passado. Desses, cinco atuarão diariamente na nova sede inaugurada, pela prefeitura, ontem,(9), no Parque Mambucaba, para atender a demanda da população, até o bairro Ariró. Fazendo valer o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A escolha do bairro pelo governo municipal é por conta da distância no deslocamento do conselheiro do centro até o local da ocorrência no quarto distrito. A nova unidade, segundo o prefeito é vital para garantir agilidade e eficiência nos atendimentos.

“Esta inauguração representa um compromisso renovado com o futuro de nossas crianças. A proximidade do Conselho Tutelar com a comunidade é vital para garantir que as demandas, sejam atendidas de forma ágil e eficiente” – disse o prefeito Fernando Jordão.

Eleitos em outubro de 2023, os dez conselheiros que tomam posse hoje, terão mandato de 2024/2027, e estão divididos em duas sedes: uma no 1º distrito (centro) que vai atender – centro, grande Japuíba, pontal até Garatucaia e a outra no 4º distrito ( Parque Mambucaba) que atenderá até o bairro Ariró.

“Sabemos o quanto esse espaço será útil e vai ajudar ainda mais quem precisa” – afirmou a secretária de Desenvolvimento Social , Thaísa Bedê. Ainda de acordo com ela, essa proximidade entre município e comunidade vai garantir o cuidado com crianças e adolescentes em vulnerabilidade.

A inauguração teve a presença da deputada estadual Célia Jordão,(PL) que esteve à frente da pasta da Ação Social, por nove anos, no município, antes de ocupar uma cadeira na Alerj. A nova sede junto com antigos conselheiros já era uma das pautas da então secretária. No seu segundo mandato, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a deputada continua defendendo os direitos das crianças e adolescentes, uma das iniciativas foi a criação da " Frente Parlamentar de Combate a Pedofilia, Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes".

“É muito especial para mim estar aqui na inauguração da sede do Conselho Tutelar, no Parque Mambucaba. Esse é resultado de um trabalho que iniciou anos atrás, quando fui Secretária municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania (antiga Secretaria de Assistência Social) e segue dando frutos até hoje. É fundamental que a prefeitura invista no bem-estar dos profissionais que atuam nessa área. São pessoas que precisam de estrutura para lidar com questões tão dolorosas que são as diversas formas de abuso sexual contra nossas crianças e adolescentes, violência que muitas vezes é praticada dentro do próprio seio familiar”

Atendimento

O Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental na sociedade, atuando como um canal de denúncia e intervenção em casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. A nova sede vai facilitar o acesso e estimular a participação ativa da população na promoção de um ambiente seguro e saudável aos assistidos pelo conselho.

O novo espaço conta com sala de atendimento, de reuniões e espaços de acolhimento. A sede fica na Rua Sete de Abril,451, ( esquina com a Rua Ulisses Guimarães). A posse dos novos conselheiros está marcada para hoje,(10), às 18h, no Centro de Estudos Ambientais na Praia da Chácara.