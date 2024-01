A chegada dos agentes na Ilha Grande para o início da operação "Onça Viva" - Divulgação/PF

Publicado 12/01/2024 14:43 | Atualizado 12/01/2024 14:44

Angra dos Reis - Uma ação conjunta do Ibama e da Polícia Federal está sendo realizada na Enseada do Sítio Forte, na Ilha Grande , em Angra dos Reis/RJ, para captura de uma onça-parda, que apareceu na região e está atacando animais domésticos e assustando moradores. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, há denúncias de que caçadores estariam no local para abater o animal. A ação dos agentes visa além de proteger a espécie, coibir a caça ilegal e prender os suspeitos. Um acampamento foi desmontado no meio da mata e materiais utilizados para caça apreendidos.

A denúncia chegou ao escritório do IBAMA na região, depois que turistas e moradores teriam avistado o animal e se assustado com a presença dele no local. Equipes do IBAMA e agentes federais desembarcaram ontem,(11) no cais na Ilha Grande, onde permanecem em diligência para que o animal seja preservado e capturado além de fiscalizar a denúncia de caça ilegal de animais silvestres na região.

Até o momento ninguém foi preso e o animal ainda não foi encontrado.