Angra dos Reis

Dois jovens baleados no confronto com a PM morreram ao dar entrada no hospital em Angra

Eles foram encontrados pelos agentes em estado grave, após o cessar fogo, caídos em uma rua no Morro do Carmo, no centro da cidade. Socorridos pelos policiais e levados para o HMJ, não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade. As vítimas tinham idades aproximadamente entre 20 e 25 anos