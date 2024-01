Um dos suspeitos atingidos foi socorrido pelos Policiais e levado para HMJ - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 13/01/2024 18:13 | Atualizado 13/01/2024 21:52

Angra dos Reis - Dois jovens (20) e (25) anos, dos três suspeitos de tráfico de drogas, baleados em confronto com a PM no início da tarde deste sábado (13), nos Morros do Carmo e Caixa D’água, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no hospital. Eles foram socorridos pelos agentes em estado grave e encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

O confronto foi iniciado quando policiais do 33º BPM, entraram nas comunidades em operação contra o tráfico de drogas e criminalidade, foram recebidos a tiros e revidaram. Houve intenso tiroteio.

Após cessar fogo os policiais em varredura pelas comunidades encontraram os suspeitos caídos na rua Doutor Léo Corrêa da Silva ( Morro do Carmo). E segundo informações da polícia eles teriam participado do ataque aos policiais. Foram apreendidos no local: uma espingarda, uma pistola, um rádio de comunicação e drogas. Todo material foi levado para 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



Os baleados socorridos e levados ao HMJ, não resistiram e foram a óbito. Os corpos serão liberados pela Polícia Técnica e encaminhados pelos Bombeiros ao IML da cidade.