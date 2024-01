Estrada Beira Rio, chuva moderada e rápida no início de janeiro deste ano. O acesso que vai para aldeia indígena foi um dos mais atingidos em menos de um mês, com a chuva de dezembro do ano passado que matou dois idosos no bairro - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 13/01/2024 12:26 | Atualizado 13/01/2024 12:42

Costa Verde - A previsão da meteorologia para este final de semana é de chuva forte com 50mm previstos para o litoral a partir da tarde, nas três cidades (Angra, Paraty e Mangaratiba) céu encoberto com nuvens carregadas com chuva forte, surpreendeu os banhistas. O final da manhã deste sábado(13) com temperatura em declínio, comparados aos mais dos 37graus registrados desde a semana passada.

Por conta da passagem de uma frente fria pela costa verde, para este final de semana, as defesas civis de Angra e Mangaratiba já emitiram alerta à população desde ontem, (12) por msm. Segundo os órgãos as chuvas podem ser de moderadas a forte, com rajadas de vento e trovoadas.

Em Angra, que já chove forte desde a madrugada, a Defesa Civil municipal está em estado de observação e segundo o agente de relações públicas Lauro Oliveira, o mau tempo deve prevalecer pelos próximos dois dias e faz um alerta à população.

- Atenção dos moradores às mensagens oficiais enviadas por msm, em especial ao bairro Bracuí, por conta da nascente do Rio em Bananal e as obras de recuperação que acontecem na comunidade atingida com o temporal de dezembro do ano passado” – frisou Lauro, chamando atenção redobrada para área ribeirinha e estrada Beira Rio cujo acesso à aldeia Sapukai, com o temporal o nível do rio pode subir provocando inundações.

Outro alerta de Lauro é aos motoristas que forem trafegar pela Rio-Santos, além dos pontos em obras, com sinalizações, a atenção deve ser redobrada, velocidade reduzida e se o volume de água for intenso procurar local seguro para se abrigar até que a chuva reduza e possa seguir viagem. Principalmente por conta dos deslizamentos e quedas de árvores, que sempre atingem a rodovia quando a chuva é intensa. “ Evite praia, cachoeira e piscinas, e cuidado com a queda de árvores em rede elétrica”. Em caso de emergência solicite 199 ou 193 Corpo de Bombeiros.





Mangaratiba em estado de alerta para chuva forte que já atinge as cidades do litoral da costa verde Divulgação/rede social



Em Mangaratiba a Defesa Civil emitiu, hoje, pela manhã, na sua rede social um alerta de chuva forte. ( Abaixo)