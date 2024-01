Cuidados na hora de trafegar pela Rio-Santos com chuvas intensas típicas desta época do ano - Divulgação/arquivo

Publicado 21/01/2024 12:24

Costa Verde - Devido ao alerta de previsão de chuva forte, desde ontem(20) para as cidades do litoral, autoridades no trânsito alertam aos motoristas que forem trafegar pela Rio-Santos, em direção a costa verde ou no retorno pra casa, na capital. Entre os tópicos está: "Evite parar no acostamento". A concessionária CCR RioSP reforça as orientações, abaixo:

•Mantenha a distância ao dirigir na chuva, com espaço considerável em relação ao veículo da frente.

•Acione a luz baixa. Ela ajuda a reduzir o ofuscamento dos veículos que trafegam no sentido oposto.

•Trafegue com velocidade reduzida. Conduzindo com cautela, o motorista tem maior controle do veículo e diminuiu os riscos de aquaplanagem.

•Evite mudar de faixa desnecessariamente. No entanto, se houver necessidade, sinalize com antecedência.

•Fique atento à sinalização de solo e utilize as faixas e tachas refletivas como guias em caso de chuva forte.

•Evite parar no acostamento. Procure por um posto de serviço.

Condições de tráfego pode consultar no APP da CCR RioSP, WhatsApp (11) 2795-2238, no site ou no 0800 0173536.