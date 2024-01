Transbordo do rio Bracuí assusta moradores - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 23/01/2024 22:58

Oito bairros sem luz por conta da queda de árvores sobre a rede elétrica provocada pela intensidade do vento

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis emitiu alerta via SMS na tarde desta terça-feira (23) sobre a possibilidade de grandes acumulados de chuva nas próximas 24 horas, podendo passar dos 100 milímetros. O dia chuvoso provocou na tarde de hoje, chuvas intensas com rajadas de ventos, que derrubaram árvores à beira da Rio-Santos, deixando bairros sem energia.

No trecho da rodovia, na altura da Mombaça. Uma árvore caiu sobre a fiação de energia elétrica. Comunidades na Ilha Grande, Porto Galo, Conceição de Jacareí, Maciés, Caetés, Água Santa, Ponta Lesta e Monsuaba, foram atingidos e ficaram às escuras. A Enel – que abastece o município foi acionada pelos moradores e equipes continuam na rua para restabelecerem o fornecimento. “A empresa realizou manobras de carga e aumentou o número de equipes em campo para restabelecer a energia o mais breve possível”.

Ainda segundo informações as quedas de árvores sobre a rede elétrica, causadas pelo vento forte tem deixado "danos significativos" em diversas localidades, havendo a necessidade de reconstruir trechos inteiros da rede com serviços complexos, o que demanda um tempo maior para a conclusão.

A forte chuva fez subir o nível do Rio Bracuí, que transbordou inundando casas e ruas. Segundo a Defesa Civil, choveu 80 milímetros nas últimas 24h, não há informações sobre feridos ou desabrigados. A Defesa Civil enviou equipes para os locais e está auxiliando os moradores na limpeza das áreas atingidas.



Com o município em estado de atenção, a Defesa Civil orienta que as pessoas permaneçam em local seguro, evitem deslocamentos desnecessários e fiquem atentas às informações publicadas nos canais oficiais da Prefeitura. Um alerta aos moradores do bairro Bracuí, que desde o dia 8 de dezembro do ano passado vem sendo castigado com os temporais ( já foram registrados duas mortes e mais de 400 desabrigados no final de 2023) e neste ano pela segunda vez casas e ruas foram invadidas pela água.



O alto volume de chuva previsto pode encharcar ainda mais o solo e gerar deslizamentos, principalmente nas áreas de maior risco. O alerta da Defesa Civil municipal é reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que ao meio-dia de hoje informou sobre possível acumulado de chuva entre 60mm e 100mm no Estado do Rio de Janeiro.



A área que pode ser afetada vai desde a Costa Verde até Maricá, incluindo a região Serrana (https://alertas2.inmet.gov.br/).



Cadastre-se para receber alerta via SMS



Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.



Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.