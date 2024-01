Angra dos Reis

Rio-Santos : Colisão na Sapinhatuba 3 deixa seis feridos

A batida envolvendo dois veículos de passeio aconteceu por volta das 21h , chovia no momento do acidente. Outra ocorrência na rodovia foi na altura do Pontal com a queda de uma árvore. A chuva forte varou a madrugada e continua na manhã desta segunda(22) em Angra