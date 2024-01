Pista liberada na Estrada do Contorno - Divulgação/PMAR

Pista liberada na Estrada do ContornoDivulgação/PMAR

Publicado 22/01/2024 08:41 | Atualizado 22/01/2024 12:10

Angra dos Reis – A chuva que começou na noite de ontem (21) e se intensificou durante a madrugada e manhã desta segunda-feira (22) em Angra dos Reis, na costa verde, já começou a trazer transtornos aos moradores. No bairro Bracuí, o abastecimento foi interrompido pelo SAAE, que alega está imprópria para o consumo. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto está abastecendo a comunidade com caminhões –pipa. A autarquia pede à população que economize água. No bairro Bonfim ( Estrada do Contorno) um deslizamento de encosta derrubou uma árvore que obstruiu a via de acesso ao centro. Depois de mais de três horas de trabalho a prefeitura removeu o material e já desobstruiu a pista.

Água das torneiras não está própria para o consumo no bairro Bracuí Divulgação/SAAE

Estrada do Contorno – Equipes da Defesa Civil, Trânsito e Corpo de Bombeiros foram acionados para a Estrada do Contorno, próximo ao bairro Bonfim, onde um deslizamento de terra e a queda de uma árvore de grande porte que atingiram a pista nessa madrugada(22), interditaram a via sentido ao centro de Angra. Foram mais de três horas de trabalho para remoção do material. A pista segue liberada.

Estrada do Contorno interditada na manhã desta segunda(22) Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil pede aos pedestres que evitem o acesso, a estrada está totalmente obstruída. A remoção do material foi concluída pelas equipes e a pista liberada para o trânsito. A Defesa Civil informou ainda que está com equipes fazendo vistorias em outros bairros para verificar os danos causados pela chuva, que neste momento (8h20) deu uma trégua, mas a previsão é de chuva no decorrer do dia.



Balanço da Defesa Civil Municipal

Chuvas causam quedas de árvores e deslizamento de encosta na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Ribeira. A CCR foi acionada, sem vítimas e a árvore que caiu em trecho da Estrada do Contorno, já foi retirada. Essas foram as principais ocorrências da Defesa Civil durante as chuvas que caíram entre domingo (21) e esta segunda-feira (22) no município. Em bairros como Pontal e Bracuí foram registrados 90 mm de chuva em 24h, mas não há registro de desalojados, desabrigados, feridos ou vítimas. Também não foram registradas ocorrências relacionadas as inundações ou transbordamento de rios.



A Defesa Civil continua monitorando a situação e sugere que as pessoas fiquem atentas aos canais oficiais da Prefeitura de Angra e às orientações que poderão ser transmitidas caso necessário. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones 199 / (24) 3365-4588. O município está em estado de atenção.



Cadastramento para receber informações da Prefeitura



Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.