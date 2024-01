Jatinho Cirrus Jet saiu da pista ao pousar no aeroporto em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 22/01/2024 11:28 | Atualizado 22/01/2024 11:28

Angra dos Reis - Um jatinho executivo que tentou pousar nesse domingo, (21), no aeroporto da Japuíba, em Angra dos Reis, na costa verde acabou parando no mato. Apesar do susto ninguém ficou ferido.

Segundo informações a aeronave de pequeno porte, que teria decolado do interior de Minas Gerais, sofreu excursão de pista ( quando sai da faixa durante o pouso), ao aterrizar no aeroporto de Angra. As causas do incidente serão investigadas e, ainda de acordo com informações do aeroporto, a pista funcionou normalmente após o ocorrido.