A peneira acontece hoje (24) das 19h às 21h30 no estádio municipal, no BalneárioDivulgação/Futsal Angra

Publicado 24/01/2024 11:05

Angra dos Reis - Hoje,( 24), é o último dia de testes na seleção de jogadores para compor o elenco do Angra Futsal, para a participação em copas da região que serão disputadas neste ano. Os jogadores interessados podem se apresentar à comissão técnica, a partir das 19h, no ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, no Balneário.

Segundo os organizadores o atleta que for participar da peneira deverá apresentar o título de eleitor (para comprovar que mora em Angra) e levar seu tênis para futsal, roupa para treino e garrafa de hidratação. Podem participar da seleção de jogadores do Angra Futsal, atletas a partir dos 16 anos, que serão avaliados para as posições de goleiro, fixo, ala e pivô. A peneira é gratuita e acontece das 19h às 21h30.