Fiscalização encontrou R$ 62.500 em haxixe dentro de tartarugas de madeiraDivulgação / Receita Federal

Publicado 25/01/2024 17:44

Rio – A Receita Federal apreendeu nesta quinta-feira (25), no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio, 521g de haxixe de uma tartaruga de madeira que vinha dos Estados Unidos em uma encomenda postal. A droga está avaliada em R$ 62.500.

A inspeção foi realizada por equipamentos de raios-X e equipes de cães farejadores da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal e da Força Aérea Brasileira (FAB).

A Garantia da Lei e Ordem (GLO) em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo foi decretada pelo Governo Federal em novembro de 2023 e vai até 3 de maio. Ela inclui ações de prevenção e repressão ao crime organizado, com apoio das Forças Armadas.