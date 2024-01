Suspeito foi preso por policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) - Reprodução

Suspeito foi preso por policiais da 128ª DP (Rio das Ostras)Reprodução

Publicado 25/01/2024 16:26 | Atualizado 25/01/2024 18:42

Rio - Um homem foi preso nesta quarta-feira (24) após espancar, tentar enforcar e ameaçar a mulher com uma faca em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Durante as agressões, o suspeito teria gritado que iria esfaquear a barriga da vítima "igual peixe" e arrancar a cabeça.

A vítima foi à 128ª DP (Rio das Ostras) acompanhada de uma Patrulha Maria da Penha para registrar a ocorrência. Em depoimento, ela disse que o marido chegou alcoolizado em casa e a agrediu diversas vezes com chutes e mordidas e depois tentou enforcá-la. Em seguida, a vítima fugiu para a casa dos sogros.

Na casa dos pais, o homem pegou uma faca e continuou com as ameaças, dizendo que iria "abrir a barriga da mulher e arrancar a cabeça dela". Em certo momento, ela conseguiu pegar a arma e a esconder debaixo de um colchão. Por fim, a vitima fugiu e se encaminhou à delegacia.

Os policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) foram à residência, prenderam o homem em flagrante e apreenderam a faca. De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso por outra tentativa de feminicídio em Cabo Frio.

A mulher foi abrigada pela Prefeitura de Rio das Ostras com os filhos. Já o marido foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.