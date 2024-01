Publicado 26/01/2024 00:00

Louvável ministro André Mendonça publicar mensagem contra Hamas. Que sirva de exemplo ante silêncio da maioria das autoridades brasileiras. O apoio ao direito do povo palestino a seu próprio Estado não justifica a defesa, ainda que velada, dos terroristas.

Guiana rejeita negociar Essequibo e se reúne com Venezuela no Brasil para evitar conflito. Maduro quer grilar mais da metade do território do país vizinho. Apesar de absurdo, teatro de insanidades do ditador parece ajudá-lo a se manter no poder.