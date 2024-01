Tijuca amanhece com tempo fechado e chuva fraca, nesta sexta-feira (26) - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 26/01/2024 09:33 | Atualizado 26/01/2024 09:36

Rio - O céu nublado, a chuva fraca e as temperaturas amenas, com máxima de 31°C, registrados na manhã desta sexta-feira (26) devem se repetir no final de semana da cidade. De acordo com o sistema Alerta Rio, o tempo permanecerá instável no município até segunda-feira.



A condição climática é efeito do posicionamento de um sistema de baixa pressão do oceano. Com essa previsão, a cidade deve continuar tendo chuva fraca e moderada em pontos isolados da cidade. As temperaturas devem se manter estáveis até domingo (28), com máxima de 30°C e mínima de 20°C.

Nesta sexta-feira, a máxima é de 29°C e a mínima de 20°C, com chuva isolada a qualquer hora do dia. Na Tijuca, e em outros bairros da região, a chuva foi contínua durante a manhã e forçou cariocas a saírem com o guarda-chuva.

O tempo só deve melhorar na segunda-feira, quando há previsão de uma pequena elevação na temperatura para com máxima de 34°C. Mas ainda tendo céu nublado e chuva espaçada, principalmente na parte da tarde e noite.