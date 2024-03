Prisão de Rivaldo Barbosa e dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão repercute nas redes sociais - Agência Brasil / Agência O Dia / Câmara dos Deputados

Publicado 24/03/2024 09:59 | Atualizado 24/03/2024 10:55

Rio - Após três suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco serem presos na manhã deste domingo (24) , políticos, ativistas, artistas e internautas usaram as redes sociais para comentar o caso e comemorar as prisões. No X, antigo Twitter, o nome da vereadora, morta em 2018, se tornou o assunto mais comentado.

O nome dos suspeitos não ficaram atrás e entraram para a lista dos assuntos mais comentados na rede social. Entre os presos, o nome de Rivaldo Barbosa, suspeito de tentar obstruir as investigações, foi um dos que mais chamou a atenção dos internautas , já que o ex-delegado da Polícia Civil do Rio mantinha um contato com Marielle.

Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão também foram citados pelos internautas. Além dos nomes dos suspeitos, a tag 'Grande Dia' também entrou para os assuntos mais comentados, onde muitos comemoraram as prisões.

Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial, e irmã de Marielle, comemorou as prisões e cobrou respostas das autoridades. "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê? Agradeço o empenho da PF, do Governo Federal, do MP federal e estadual e do Ministro Alexandre [de Moraes]. Estamos mais perto da Justiça! Grande dia!", escreveu.

O PSOL, partido no qual Marielle Franco era filiada, publicou uma nota no Instagram comemorando a prisão dos suspeitos. "Nós seguiremos na luta por justiça até que todos os envolvidos sejam julgados e condenados", escreveu.

Marcelo Freixo revelou que ligou para Rivaldo quando soube da morte de Marielle e comemorou as prisões: "Essa é uma oportunidade para o Rio de Janeiro virar essa página em que crime, polícia e política não se separam"

Foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigia ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do…

Foram 5 delegados que comandaram as investigações do inquérito do assassinato da Marielle e do Anderson, e sempre que se aproximavam dos autores eram afastados. Por isso demoramos seis anos para descobrir quem matou e quem mandou matar. Agora a Polícia Federal prendeu os autores…

O Ministro Flávio Dino publicou um Salmo após a prisão de Rivaldo Barbosa, Chiquinho e Domingos Brazão

Domingo de Ramos, domingo de celebração da Fé e da Justiça.

Livro dos Salmos:

“Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados.”

"Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do…"

A deputada federal Jandira Feghali se mostrou chocada com as prisões e cobrou por respostas: "Tudo muito chocante. A federalização deste crime bárbaro levou a este ponto em que chegamos. Parabéns à policia federal e ao STF. Minha total solidariedade às famílias de Marielle e Anderson!"

Após seis anos de longa espera, a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. As prisões e mais 12 mandados de busca e apreensão foram feitos a partir da delação premiada de Ronnie…

O pré-candidato à prefeitura paulista Guilherme Boulos mostrou solidariedade às famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes: "Meu abraço às famílias de Marielle e Anderson, que sofreram sem uma resposta por todos esses anos. Ainda há muita luta pela frente, mas neste domingo o passo mais importante foi dado".

JUSTIÇA! Depois de seis anos, os suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco foram presos.



Meu abraço às famílias de Marielle e Anderson, que sofreram sem uma resposta por todos esses anos. Ainda há muita luta pela frente, mas neste domingo o passo mais…

O apresentador Luciano Huck comentou as prisões e foi enfático: "Solucionar esse crime é fundamental pra impedir que violências assim aconteçam de novo".